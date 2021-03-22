Житель Алтая получил 3,5 года колонии за то, что развращал несовершеннолетних девочек

Суд признал 44-летнего жителя Ключевского района виновным в совершении развратных действий в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"С сентября по декабрь 2019 года осужденный находясь в одном из сел Ключевского района с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей неоднократно совершал развратные действия в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет", — рассказали в СК.

В результате суд дал мужчине 3 года 6 месяцев колонии общего режима и оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

Ранее 27-летнего жителя Топчихинского района признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Следствие установило, что в июне 2020 года он надругался над 17-летней девочкой.