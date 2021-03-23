Фура расплющила внедорожник на алтайской трассе. Фото

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жёсткое столкновение фуры и джипа произошло на трассе Барнаул – Рубцовск. От удара легковую машину буквально расплющило, а грузовой автомобиль разъединился с прицепом.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", в результате ДТП фура перекрыла обе полосы дороги неподалёку от села Калманки, на месте собирается пробка. Информацию о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия в краевой ГИБДД обещали уточнить позже.

20 марта в районе пересечения улиц Максима Горького и Гоголя в Барнауле столкнулись автомобили Toyota и Mitsubishi. В результате аварии пострадали несколько человек, им потребовалась медицинская помощь.