Фура расплющила внедорожник на алтайской трассе. Фото

Фото: "Инцидент Барнаул"
Жёсткое столкновение фуры и джипа произошло на трассе Барнаул – Рубцовск. От удара легковую машину буквально расплющило, а грузовой автомобиль разъединился с прицепом.
Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", в результате ДТП фура перекрыла обе полосы дороги неподалёку от села Калманки, на месте собирается пробка. Информацию о состоянии пострадавших и обстоятельствах происшествия в краевой ГИБДД обещали уточнить позже.
20 марта в районе пересечения улиц Максима Горького и Гоголя в Барнауле столкнулись автомобили Toyota и Mitsubishi. В результате аварии пострадали несколько человек, им потребовалась медицинская помощь.
Комментарии
от села Калманки
Это на каком языке написано?
23.03.2021 09:23
- гость -
Не поверите — на русском, поэтому склоняются оба слова.
Судя по повреждениям, все кто был в автомобиле трупы
Это не Джип, это Хонда
Только один водитель...