В ГИБДД рассказали подробности лобового столкновения Honda и грузовика на алтайской трассе

Мужчина погиб в результате столкновения Honda CR-V и автоприцепа Mazda на трассе Барнаул – Алейск. Предварительно установлено, что водитель паркетника не справился с управлением.

Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды краевой ГИБДД, авария произошла 23 марта в 08:20 на 79-м километре трассы А-322. Легковой автомобиль двигался в сторону Алейска. По пути следования 59-летний водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой, за рулём которой находился 52-летний мужчина.

В результате столкновения водитель CR-V погиб на месте. На участке продолжают работу сотрудники полиции и экстренных служб.