Телеведущая и блогер Настя Ивлеева полностью разделась для новой обложки журнала Playboy. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy", – подписала фото ведущая.
Ивлеева отметила, что позировала полностью обнажённой в момент, когда "уверена в себе как никогда". При этом блогер подчеркнула, что делала снимок вместе со своей командой самостоятельно, и, по её словам, это самая дорогая обложка "за историю русского Playboy". Телеведущая отметила, что внутри журнала также есть фото в обнажённом виде.
Комментарии
Дождались таки
Наконец-то!
Ура! Какое счастье! Теперь все летаем на крыльях счастья и скупаем тираж журнала!!!!!!!1111одинодинодин
Амик, слабо писать про ученых, разработчиков, программистов, врачей?
Ах да, это же сложные темы, сиське лучше
Сисге то откудва взялись!
Отличный современный (трендовый) медийный повод, не надо тут "про врачей" и прочих, о которых амик тоже пишет.
23.03.2021 12:12
- гость - из фотошопа вестимо, таких в наличии модели точно нет, сам проверял XDD
Сисге то откудва взялись!-------------- дык пластмассовые они
Отсутствие интимного стыда первейший признак шизофрении.