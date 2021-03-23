Телеведущая и блогер Настя Ивлеева полностью разделась для новой обложки журнала Playboy. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy", – подписала фото ведущая.

Ивлеева отметила, что позировала полностью обнажённой в момент, когда "уверена в себе как никогда". При этом блогер подчеркнула, что делала снимок вместе со своей командой самостоятельно, и, по её словам, это самая дорогая обложка "за историю русского Playboy". Телеведущая отметила, что внутри журнала также есть фото в обнажённом виде.