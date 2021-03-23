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Настя Ивлеева снялась полностью голой для новой обложки Playboy

, ИА "Амител"
По словам блогера, это самая дорогая фотография за всё время существования российской версии журнала

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева полностью разделась для новой обложки журнала Playboy. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy", – подписала фото ведущая.

Ивлеева отметила, что позировала полностью обнажённой в момент, когда "уверена в себе как никогда". При этом блогер подчеркнула, что делала снимок вместе со своей командой самостоятельно, и, по её словам, это самая дорогая обложка "за историю русского Playboy". Телеведущая отметила, что внутри журнала также есть фото в обнажённом виде.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.03.2021 11:23
- гость -

Дождались таки

23.03.2021 11:26
- гость -

Наконец-то!

23.03.2021 12:00
- гость -

Ура! Какое счастье! Теперь все летаем на крыльях счастья и скупаем тираж журнала!!!!!!!1111одинодинодин

23.03.2021 12:01
- гость -

Амик, слабо писать про ученых, разработчиков, программистов, врачей?
Ах да, это же сложные темы, сиське лучше

23.03.2021 12:12
- гость -

Сисге то откудва взялись!

23.03.2021 12:15
Такие дела

Отличный современный (трендовый) медийный повод, не надо тут "про врачей" и прочих, о которых амик тоже пишет.

23.03.2021 12:16
Такие дела

23.03.2021 12:12
- гость - из фотошопа вестимо, таких в наличии модели точно нет, сам проверял XDD

23.03.2021 12:24
гость

Сисге то откудва взялись!-------------- дык пластмассовые они

23.03.2021 12:33
- гость -

Отсутствие интимного стыда первейший признак шизофрении.

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