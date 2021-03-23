Аварию на теплосети в Барнауле устранили

Повреждение теплосети возле здания на улице Попова, 118, в Барнауле устранено. Сейчас система заполнена и снова поставлена на циркуляцию, сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, что авария произошла рано утром 23 марта. Повреждение трубопровода диаметром 426 мм повлекло выход воды на поверхность. В результате без горячей воды и отопления временно оставались 24 многоквартирных дома, две школы и четыре детских сада.

Также специалисты АО "Барнаульская теплосетевая компания" устраняют нештатные ситуации на водоводах диаметром 150 и 400 мм в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Чкалова. В связи с работами жители окружающих домов временно остаются без холодной воды.