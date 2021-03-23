Порывы до 32 м/с. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Алтайский центр по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды передаёт штормовое предупреждение на вторую половину ночи и день 24 марта. По прогнозам синоптиков, порывы ветра местами будут достигать 32 м/c.

Ночная температура в крае достигнет -1...-6 градусов. На большей части региона небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами гололёдные явления, на дорогах сильный гололёд. Ветер восточный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, утром по югу – до 25 м/с.

Днём температура составит +3...+8 градусов, с похолоданием в течение дня. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, по северо-западу метели. На дорогах сильный гололёд. Ветер юго-западный, 13-18 м/с, с порывами до 23 м/с, местами по югу и востоку 27-32 м/с, сообщает Гидрометцентр.