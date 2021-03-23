Главный синоптик Сибири рассказал, каким районам Алтайского края грозит подтопление

Высокое содержание влаги в почве может осложнить прохождение паводка в 2021 году в Алтайском крае, об этом в ходе пресс-конференции 23 марта сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

"Переувлажнение почвы с осени идёт с оптимальным или избыточным значением. Это отрицательно сказывается на инфильтрации талой воды в грунт. Исходя из этого, интенсивное снеготаяние будет приводить к увеличению объёма склонового стока", – отметил эксперт.

Другими словами, обильные дожди осенью перенасытили почву влагой. Поэтому сейчас грунт не готов принять новую порцию воды. В результате талые воды устремятся по рельефу местности в низины и русла рек, и это приведёт к повышению уровня воды в водоёмах.

Где возможно наводнение?

При неблагоприятном прохождении паводка возможно подтопление населённых пунктов и дачных участков. В зоне риска: район Усть-Чарышской Пристани, города Камень-на-Оби и Барнаул. Чарыш таит потенциальную угрозу для села Белоглазово, Алей – для города Рубцовска, Бурла – для села Хабары.



"При ледоходе на Оби от Барнаула до Камня-на-Оби, на отдельных участках Чумыша, Бии, Чарыша возможно образование заторов льда, которые обычно сопровождаются резким повышением уровня воды и её выходом на пойму, подтоплением пониженных участков рельефа местности", – отметил синоптик.

Люцигер добавил, что ледоход в Алтайском крае ожидается на два-пять дней раньше среднемноголетней даты.

Большие запасы воды в снеге

В этом году также фиксируется превышение запасов воды в снежном покрове в среднем в 1,5 раза. Наибольшие запасы сформировались в бассейнах рек Бия, Алей, Бурла. Само по себе превышение нормы не опасно, если лёд не начнёт активно таять.

По словам Александра Люцигера, такое развитие событий возможно при установлении резкого и продолжительного потепления, сопровождающегося осадками.

Эксперт также сообщил, что запасы снега в горах значительные и превышают норму на 20-30%. В сравнении с предыдущими годами запас воды в горах превышен. Таковы предварительные данные ежегодной экспедиции на Семинский перевал, которая ещё продолжается. По её завершении будет составлен прогноз приточности рек.

Может ли повториться сценарий 2014 или 2018 года?

Готовиться всегда нужно к худшему развитию событий, убеждён Александр Люцигер. Но сильных наводнений, как в прошлые годы, в 2021-м, по его словам, можно не ждать.

Напомним, в 2014 году в Алтайском крае произошло сильнейшее наводнение. Но тогда оно было связано с большим количеством дождей. В Республике Алтай 28 мая из-за обильных дождей реки вышли из берегов. Началось подтопление в Алтайском крае. Наводнением в регионе было затронуто 25 муниципальных образований, пострадало порядка 16 тысяч частных домовладений, десятки социальных объектов.

В конце марта 2018 года паводок начался стремительно. Из-за резкого повышения температуры началось активное снеготаяние, но промёрзшая за зиму на большую глубину почва не успевала впитывать талые воды. На это наложились обильные осадки – дождь со снегом. Тогда от стихии пострадали более 25,3 тысячи граждан.