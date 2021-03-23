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Новости

Многодетная мать оказалась в больнице после одиночного пикета в Барнауле

, ИА "Амител"
Женщина несколько лет ждёт положенного по закону земельного участка
Фото: 'Сибирь. МБХ медиа'

Фото: "Сибирь. МБХ медиа"

Многодетная мать Елена Воронцова провела одиночный пикет в Барнауле, после чего оказалась в больнице. Скорую женщине вызвали очевидцы.

Как сообщает "Сибирь. МБХ медиа", женщина пять лет ждёт положенного по закону земельного участка, чтобы начать строить жильё для своей семьи. По словам Воронцовой, власти отвечают, что "земли нет", нужно ждать, и дают "отписки".

"Когда они будут забирать [моих четверых сыновей] в армию, они у нас будут спрашивать, в каких условиях мы их поднимали?" – заявила женщина.

В какой-то момент Воронцовой стало плохо, очевидцы вызвали скорую. Женщину увезли в городскую больницу № 12.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

23.03.2021 15:07
- гость -

Бедняга

23.03.2021 15:16
- гость -

когда в армию забирать пацанов будут - никто ничего спрашивать не будут, просто скажут - "должны родине долг какой-то отдать, обязаны"...

23.03.2021 15:22
- гость -

А МБХмедия ей землю пообещало? Или 30 сребренников за пикет.

23.03.2021 15:24
- гость -

23.03.2021 15:16
- гость -
Они и должны. Как и я, как и вы. А если не нравится, поищите другую родину, сейчас никто никого не держит.

23.03.2021 15:35
Гость

Кто в этом Алтайском крае что решает . Всё чиновники и яТоменко во главе это временщики . Нет пока рспеетив этого аграрного самого нищего в Сибири края !

23.03.2021 15:50
Алекс Шипунов

Наверное, нужно законодательно вводить какую то компенсацию, чтобы сам человек мог выбрать, в какой форме ему могут компенсировать тот же участок, если его предоставить невозможно (По разным причинам, будем честны!).

Ведь в крупных городах, земля действительно золотая, например Новосибирск тот же, да и не всегда она есть.
Кто бы что не говорил, но существующее правило по предоставлению участков очень плохо работает. Закон принимался очень давно, когда земли было много и она меньше ценилась.

23.03.2021 16:06
- гость -

Думаю, власть нагло врет! Земля есть, но только она ПРОДАЕТСЯ! Это бизнес!!!
Земли нет только для простых граждан!

23.03.2021 16:10
- гость -

23.03.2021 15:24 - гость -
Стесняюсь спросить: за что я должна?

23.03.2021 16:13
- гость -

23.03.2021 15:22
- гость -
а ты за свой высер уже получил свои сребреники?

23.03.2021 16:17
PPS

Парадокс, самая большая страна по площади, а земли не хватает.

23.03.2021 16:21
ту 15:24

подскажите, а когда в атаку надо будет подниматься, нужно будет кричать- За Сечина!? или За Роттенберга!?

23.03.2021 16:34
- гость -

"Томенко, где земля многодетных?"
----
Где-где? Может в Караганде?

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