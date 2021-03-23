Многодетная мать оказалась в больнице после одиночного пикета в Барнауле

Многодетная мать Елена Воронцова провела одиночный пикет в Барнауле, после чего оказалась в больнице. Скорую женщине вызвали очевидцы.

Как сообщает "Сибирь. МБХ медиа", женщина пять лет ждёт положенного по закону земельного участка, чтобы начать строить жильё для своей семьи. По словам Воронцовой, власти отвечают, что "земли нет", нужно ждать, и дают "отписки".

"Когда они будут забирать [моих четверых сыновей] в армию, они у нас будут спрашивать, в каких условиях мы их поднимали?" – заявила женщина.

В какой-то момент Воронцовой стало плохо, очевидцы вызвали скорую. Женщину увезли в городскую больницу № 12.