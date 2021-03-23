Многодетная мать оказалась в больнице после одиночного пикета в Барнауле

Многодетная мать Елена Воронцова провела одиночный пикет в Барнауле, после чего оказалась в больнице. Скорую женщине вызвали очевидцы.
Как сообщает "Сибирь. МБХ медиа", женщина пять лет ждёт положенного по закону земельного участка, чтобы начать строить жильё для своей семьи. По словам Воронцовой, власти отвечают, что "земли нет", нужно ждать, и дают "отписки".
"Когда они будут забирать [моих четверых сыновей] в армию, они у нас будут спрашивать, в каких условиях мы их поднимали?" – заявила женщина.
В какой-то момент Воронцовой стало плохо, очевидцы вызвали скорую. Женщину увезли в городскую больницу № 12.
Комментарии
Бедняга
когда в армию забирать пацанов будут - никто ничего спрашивать не будут, просто скажут - "должны родине долг какой-то отдать, обязаны"...
А МБХмедия ей землю пообещало? Или 30 сребренников за пикет.
23.03.2021 15:16
- гость -
Они и должны. Как и я, как и вы. А если не нравится, поищите другую родину, сейчас никто никого не держит.
Кто в этом Алтайском крае что решает . Всё чиновники и яТоменко во главе это временщики . Нет пока рспеетив этого аграрного самого нищего в Сибири края !
Наверное, нужно законодательно вводить какую то компенсацию, чтобы сам человек мог выбрать, в какой форме ему могут компенсировать тот же участок, если его предоставить невозможно (По разным причинам, будем честны!).
Ведь в крупных городах, земля действительно золотая, например Новосибирск тот же, да и не всегда она есть.
Кто бы что не говорил, но существующее правило по предоставлению участков очень плохо работает. Закон принимался очень давно, когда земли было много и она меньше ценилась.
Думаю, власть нагло врет! Земля есть, но только она ПРОДАЕТСЯ! Это бизнес!!!
Земли нет только для простых граждан!
23.03.2021 15:24 - гость -
Стесняюсь спросить: за что я должна?
23.03.2021 15:22
- гость -
а ты за свой высер уже получил свои сребреники?
Парадокс, самая большая страна по площади, а земли не хватает.
подскажите, а когда в атаку надо будет подниматься, нужно будет кричать- За Сечина!? или За Роттенберга!?
"Томенко, где земля многодетных?"
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Где-где? Может в Караганде?