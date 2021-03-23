Самку леопарда из барнаульского зоопарка вернут на родину в Томск

Самку леопарда по имени Шейла, которая временно жила в барнаульском зоопарке "Лесная сказка", готовят к отправке домой – в Северский природный парк в Томской области. За два года она успела дать потомство, котёнок Лорд уже подрос, и теперь Шейла может возвращаться в родные края.

Как рассказал директор зверинца Сергей Писарев "Интерфаксу", шестилетняя кошка оказалась в "Лесной сказке" по программе взаимопомощи, алтайский и томский зоопарки сотрудничают уже не в первый раз.

Отправить Шейлу домой планируют на следующей неделе, после оформления всех необходимых документов. Управление регионального Россельхознадзора уже согласовало маршрут перевозки дикой кошки.