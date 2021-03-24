Житель Алтайского края убил беременную самку кабана и попался полиции

В селе Костин Лог полицейские задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной охоте на самку дикого кабана, ожидающую потомство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился специалист регионального Минприроды. При осмотре охотничьих угодий в окрестностях села он нашёл след от снегохода и кровяные пятна.

"В ходе осмотра окрестностей выяснилось, что убитым животным является самка кабана, у которой в ближайшее время могли бы появиться детёныши", – рассказали в полиции.

Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался мужчина 1981 года рождения. Лицензии на добычу диких животных у него не было. По предварительным данным, подозреваемый выехал на снегоходе в ленточный бор недалеко от села, где и застрелил самку кабана.

"Примечательно также, что для степной зоны дикий кабан является редким животным. А отягчающим моментом стал тот факт, что на самку, ожидающую потомство, охота запрещена", – говорится в сообщении.

Полицейские оценили нанесённый ущерб почти в 100 тысяч рублей. На месте преступления и территории дома подозреваемого изъяли три гильзы, окурок, оружие, пластиковые сани, шерсть и некое вещество бурого цвета – всё это отправили на экспертизу.

Известно, что задержанного уже неоднократно привлекали к ответственности за браконьерство. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота", максимальное наказание по которой предусматривает до двух лет колонии. Расследование продолжается.