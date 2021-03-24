Житель Алтайского края убил беременную самку кабана и попался полиции

В селе Костин Лог полицейские задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной охоте на самку дикого кабана, ожидающую потомство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию обратился специалист регионального Минприроды. При осмотре охотничьих угодий в окрестностях села он нашёл след от снегохода и кровяные пятна.
"В ходе осмотра окрестностей выяснилось, что убитым животным является самка кабана, у которой в ближайшее время могли бы появиться детёныши", – рассказали в полиции.
Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался мужчина 1981 года рождения. Лицензии на добычу диких животных у него не было. По предварительным данным, подозреваемый выехал на снегоходе в ленточный бор недалеко от села, где и застрелил самку кабана.
"Примечательно также, что для степной зоны дикий кабан является редким животным. А отягчающим моментом стал тот факт, что на самку, ожидающую потомство, охота запрещена", – говорится в сообщении.
Полицейские оценили нанесённый ущерб почти в 100 тысяч рублей. На месте преступления и территории дома подозреваемого изъяли три гильзы, окурок, оружие, пластиковые сани, шерсть и некое вещество бурого цвета – всё это отправили на экспертизу.
Известно, что задержанного уже неоднократно привлекали к ответственности за браконьерство. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота", максимальное наказание по которой предусматривает до двух лет колонии. Расследование продолжается.
Комментарии
Вооот. будет уроком. прежде чем стрелять в кабанчика, сделать тест на беременность )))))
Жизнь - бумеранг. Когда с его беременной самкой что нибудь случится, он вспомнит этот случай...
Снегоход конфискации подлежит.
С голодухи ведь охотился, пусть бумерангом его семье вернется !
Незаконная охота, рыбалка,.... Зато законная работа за гроши.
2 гость 12:28
таким как ты надо было в школе хорошо учиться и потом хорошо зарабатывать. Вы баклуши били и теперь ноете, что гроши платят
Какие гроши. На башни кране 100 тр
запретить охоту совсем. зачем убивать зайчишек и кабанчегов...
Незаконный сбор хвороста и хвои.
А где ваша лицензия на сбор грибов?