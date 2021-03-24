Жителей Алтайского края предупредили о риске остаться без света из-за непогоды

В Алтайском крае разыгрались метели, мокрый снег с дождём и сильный ветер, о чём пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю проинформировала граждан.

Согласно данным синоптиков, 24 марта на большей части территории наблюдаются сложные погодные условия, в том числе сильная гололедица и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в метели. Местами порывы ветра будут достигать скорости 32 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС. При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушения плохо закреплённых конструкций и падения деревьев, а по возможности лучше вообще не выходить на улицу. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей. Также возможны обрывы линий электропередачи.

"В сильную метель и ветер стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок, – предупредили спасатели. – Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях метели и гололёда риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик".

Если же избежать поездки не получается, специалисты рекомендуют быть крайне осторожными, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.