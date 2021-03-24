В Барнауле собираются сохранить большую часть деревьев при реконструкции Мизюлинской рощи

Зелёные насаждения при проведении благоустройства Мизюлинской рощи в Барнауле будут максимально сохранены, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев. Его слова приводит пресс-служба мэрии.
"Сейчас на территории зелёного уголка произрастает порядка 1000 деревьев. Весной мы проведём повторное обследование зелёных насаждений, убирать будем только аварийные деревья (потому что это вопрос безопасности людей) и поросль клёна, которая мешает пешеходным связям. Решение о сносе будут приниматься на комиссии", – рассказал чиновник.
Шеломенцев добавил, что в Мизюлинской роще высадят 129 деревьев и 559 кустарников. Среди пород – сосна, лиственница, пирамидальный тополь, сибирская ель и другие.
Подготовительные и геодезические работы начнутся ориентировочно в начале мая. Согласно контракту, благоустройство завершится до 1 сентября.
Ранее Мизюлинская роща вошла в лидеры в голосовании по проекту "Формирование современной городской среды". Территорию приведут в порядок за 58,3 млн рублей. Там обустроят пешеходные дорожки, проведут освещение, установят урны и скамейки, а также высадят растения и сделают детскую площадку.
Комментарии
Врет ваш Шеломенцев!!! Вот на картинке дурацкие шезлонги и площадка из плитки - по утвержденному проекту , это на месте 10 летних дубов! Их 3 года человек садил , обкашивал , на зиму ограждал. А теперь все под плитку! Вот просто офигеваю! Такое ощущение , что автор проекта не был в роще! В 2018 снесли фундамент "недостроя " Там теперь- поле бурьяна! Ну и городите там свои архитектурные изыски - замостите плиткой , поставьте свои "бетонные виселицы" Не знаю как по другому назвать П -образные конструкции вдоль дорожек , как я понимаю -это в купе с брусчаткой и тянет основные миллионы! Брусчатка вообще отдельная тема! Зачем??? Как на самокате или с коляской?
Надо было- поставить скамейки , мусорницы, и асфальтировать дорожки , ну добавить несколько фонарей. И все! Мы два года голосовали и похоже зря!
А какова судьба Парка Целинников? Так и застроят его?
Посмотрел рендеры... лучше не надо, оставьте, как есть! Везде эта плитка! Попахивает коррупционным аспектом эта плитка...
Плитка не нужна. Еще уберите ворота из ЖИ, они совсем офигели снег туда вывозят как на свалку. Собачье г*вно достало, все заср*но не пройти.
Старыый
Полностью подписываюсь под каждым словом!!!
Голосовали, чтобы получить вот это все!
Зачем? Там именно уголок природы остался, такой оазис в городе. Не нужны нам " каменные джунгли" со сносом деревьев!