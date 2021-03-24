В Барнауле собираются сохранить большую часть деревьев при реконструкции Мизюлинской рощи

Зелёные насаждения при проведении благоустройства Мизюлинской рощи в Барнауле будут максимально сохранены, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев. Его слова приводит пресс-служба мэрии.

"Сейчас на территории зелёного уголка произрастает порядка 1000 деревьев. Весной мы проведём повторное обследование зелёных насаждений, убирать будем только аварийные деревья (потому что это вопрос безопасности людей) и поросль клёна, которая мешает пешеходным связям. Решение о сносе будут приниматься на комиссии", – рассказал чиновник.

Шеломенцев добавил, что в Мизюлинской роще высадят 129 деревьев и 559 кустарников. Среди пород – сосна, лиственница, пирамидальный тополь, сибирская ель и другие.

Подготовительные и геодезические работы начнутся ориентировочно в начале мая. Согласно контракту, благоустройство завершится до 1 сентября.

Ранее Мизюлинская роща вошла в лидеры в голосовании по проекту "Формирование современной городской среды". Территорию приведут в порядок за 58,3 млн рублей. Там обустроят пешеходные дорожки, проведут освещение, установят урны и скамейки, а также высадят растения и сделают детскую площадку.