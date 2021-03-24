Ещё три автодороги перекрыли в Алтайском крае

Утром 24 марта в Алтайском крае перекрыли ещё три автомобильные дороги, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Речь идёт об автодороге, соединяющей село Усть-Пристань и Алейск, а также трассах Алейск – Чарышское и Новокалманка – Огни – Михайловка – Антоньевка (от Новокалманки до границы Петропавловского района).

Таким образом, общее количество закрытых из-за непогоды дорог в регионе достигло шести. В число участков, где движение транспорта временно приостановлено, также вошли:

Змеиногорск – Рубцовск;

Поспелиха – Курья – Третьяково (с 9 по 169 км);

Барнаул – Рубцовск (с 11 по 298 км).

Напомним, во время движения на транспорте при сложных погодных условиях необходимо соблюдать меры безопасности.

Когда ухудшается видимость, следует снизить скорость и включить ближний свет фар или "противотуманки". Необходимо следить, чтобы лобовое стекло не запотевало.

До впереди идущего транспорта нужно сохранять безопасную дистанцию. При выборе скорости надо учитывать не максимальное ограничение, а обстановку на трассе.

Перед поездкой за пределы сёл и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи.