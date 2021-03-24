В России за сутки выявили 8,8 тысячи случаев коронавируса

В России за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8861 – до 4 483 471 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1431 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+807) и Московской области (+535). Алтайский край (+108) на 24 марта занимает 20-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 098 400 человек, в том числе 10 355 – за последние сутки.

Скончался ещё 401 пациент с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 96 219 летальных случаев.

В стране уже провели более 118,1 млн лабораторных исследований на коронавирус. 265 тысяч тестов сделали за последние сутки.