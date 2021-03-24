"Динамо-Алтай" проиграло в Красноярске

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" в гостях проиграли "Красноярским Рысям". Третий матч полуфинала Кубка Федерации состоялся в среду, 24 марта, и завершился поражением барнаульцев в овертайме со счётом 1:2.
Единственную шайбу в составе алтайской команды забросил Сергей Рябухин. Хозяева сравняли счёт за секунду до конца третьего периода, а в овертайме вырвали победу. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед теперь 2:1 в пользу "Рысей".
В четверг, 25 марта, команды проведут четвёртый поединок в Красноярске. Игра начнётся в 13:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте клуба "Динамо-Алтай".
Комментарии
Жаль. А интересно в Динамо Алтай есть хоккеисты воспитаники из ДЮСШ Алтай ?
24.03.2021 16:27
- гость -
Локтев Андрей. Кстати красивый гол забил в воскресенье
ЕР имеет все шансы на получение большинства голосов на выборах в сентябре – эксперты
ПОЧЕМУ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ!!!???
24.03.2021 16:55
гость
ЕР имеет все шансы на получение большинства голосов на выборах в сентябре – эксперты
ПОЧЕМУ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ!!!???
сам факт, что вы не даете прокомментировать новость говорит о том, что это враньё чистой воды