Госдума приняла поправки о президентских сроках

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки, которые приводят избирательное законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Быть избранным президентом можно не более двух сроков, – гласит текст одной из поправок. – При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ".

Из него следует, что нынешний президент России Владимир Путин может вновь стать участником президентских выборов в 2024 году. Если он победит, это будет для него третий срок подряд и пятый в общей сложности.

Также определены требования к возрасту кандидата в президенты. Он должен проживать в России на протяжении 25 лет и при этом быть не моложе 35 лет. Максимальная возрастная планка не установлена.

Кроме того, к участию в выборах не допускаются лица, имевшие когда-либо иностранное гражданство, за исключением случаев, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ.

Напомним, одно из наиболее резонансных изменений в Конституцию РФ внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она предложила не считать сроки президента, которые были до принятия поправок к Конституции.

Изменения вступили в силу в июле 2020 года. На референдуме за внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 78% россиян.