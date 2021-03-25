На север через северо-запад. Как ремонт моста изменит жизнь барнаульцев на два года

Мэрия Барнаула весной 2022 года намерена начать масштабный ремонт моста через железнодорожные пути на проспекте Ленина рядом с Новым рынком. Стоимость реконструкции, которая продлится два года, составит почти 1,3 миллиарда рублей. Из-за ремонта моста – действительно важного для столицы края – придётся перекрыть движение на проспекте Ленина и как-то распределить транспортные потоки по другим улицам города. Amic.ru поговорил с преподавателем АлтГТУ Сергеем Павловым (именно он сейчас разрабатывает проект организации движения в региональном центре на время ремонта моста) и выяснил, что ждёт Барнаул после закрытия путепровода. Спойлер: ничего хорошего. И вот почему.

Ремонт моста будет длиться два года. А на сколько перекроют движение?

Тоже на два года. На проспекте Ленина в районе Нового рынка у ТРЦ "Пионер" с одной стороны путепровода и у бывшего здания Дома быта – с другой.

В феврале на путепроводе лично побывал глава Барнаула Вячеслав Франк. Он назвал проект масштабным, сложным и финансово ёмким. Строителям придётся фактически возвести новый мост. После ремонта на нём появится дополнительная полоса для движения автомобилей, что, по замыслу проектировщиков, должно увеличить пропускную способность на этом участке на 30%. Власти обещают обустроить и пешеходные тротуары: их ширина составит 2,25 метра.

А быстрее отремонтировать никак нельзя?

Нет. Под мостом находится железнодорожная ветка, которая делит Барнаул пополам. Именно по этим путям в город приходят все поезда. Чтобы не останавливать движение по "чугунке" полностью (а это грозит многомиллиардными убытками), в РЖД выделят окна для работ: по несколько часов в сутки. Если бы не железнодорожные пути, поясняет Сергей Павлов, закончить ремонт путепровода могли бы раньше. В любом случае, это бы тоже привело к большим заторам, но только на один год.

И как мы будем ездить?

Перемещаться по центру города станет практически невозможно. Согласно подсчётам Сергея Павлова и других специалистов АлтГТУ, по путепроводу ежедневно проезжают от 15 до 45 тысяч автомобилей. Из-за перекрытия участка на Новом рынке этот поток машин необходимо распределить по другим улицам города. Варианта всего два.

Вариант первый. Через площадь Октября (или улицу Пионеров) выехать на проспект Калинина (смотрите карту ниже), а уже дальше вернуться на проспект Ленина через Аносова, Космонавтов и улицу Северо-Западную. В районе моста через ж/д пути на проспекте Калинина для удобства автомобилистов Сергей Павлов предлагает организовать реверсивное движение. Хотя и этого, уверен специалист, будет недостаточно, чтобы разгрузить Калинина от пробок.

Второй вариант. Направить автомобильный поток через Строителей и дальше по Павловскому тракту. Но этот участок и так считается одним из самых перегруженных в Барнауле. Поэтому дополнительные несколько десятков автомобилей в сутки, уверен Павлов, неизбежно приведут к транспортному коллапсу. Те, кто добирался до дома полчаса, будут ехать теперь час или полтора.

"Средняя скорость движения на проспекте Строителей, например, снизится с 45 до 30 километров в час. Масштаб проблемы будет огромным. Мы только что приступили к исследованию транспортного потока, но уже понятно, что перекрытие Ленина затронет каждого жителя Барнаула. Думаю, что многим придётся изменить образ жизни и пересесть на общественный транспорт. Или они, устав стоять в пробках, начнут ходить пешком", – предполагает Сергей Павлов.

А как будут ходить автобусы и маршрутки?

По такой же схеме, как и автомобили. Сейчас специалисты кафедры "Организация и безопасность движения", где работает Сергей Павлов, решают: какие маршруты лучше пустить по Калинина, а какие – по проспекту Строителей. В любом случае придётся кардинально изменить схему движения многих городских автобусов и маршруток.

Что будет с трамваями?

Неизвестно. Пока в мэрии и АлтГТУ не решили, что с ними делать. Сейчас по путепроводу курсируют трамваи № 1, № 4 и № 7. Построить на время ремонта новые рельсы в обход моста невозможно. Для этого дополнительно понадобятся сотни миллионов рублей. Предварительные схемы движения трамваев у специалистов есть.

Маршрут № 4. Его полностью закроют, и доехать до Восточного на трамвае будет просто невозможно. В качестве альтернативы, скорее всего, в посёлок запустят дополнительную маршрутку или автобус.

Маршрут № 7 (проходит по Аванесова, Змеиногорскому тракту, проспекту Красноармейскому и далее на Поток). Трамваи будут доезжать только до Нового рынка. Там сделают кольцо для разворота и временное депо. С другой стороны проспекта Ленина электротранспорт, поясняет Павлов, будет ходить только до пересечения с улицей Северо-Западной и далее следовать в районы Барнаула.

Трамваи маршрута № 1 (от Центрального парка до Докучаево) также будут доезжать из центра до Нового рынка. Как организуют движение с другой стороны моста, пока неизвестно.

В любом случае, это обернётся для МУП "Горэлектротранс" огромными убытками. В 2020 году предприятие из-за падения пассажиропотока и так недосчиталось десятков миллионов рублей. Чтобы платить сотрудникам зарплату, руководству компании пришлось взять кредит в банке на сумму 180 миллионов. Часть убытков возместили из бюджета Барнаула. Сегодня предприятие, перевозящее в год более 30 миллионов человек, едва держится на плаву. Согласно подсчёту специалистов, около 20-30% пассажиров трамваев и троллейбусов едут из центра Барнаула в другой конец города. Из-за ремонта эти барнаульцы вынужденно пересядут на автобусы и маршрутки, а МУП "Горэлектротранс" потеряет клиентов.

А троллейбусы будут ходить?

В центральной части города, скорее всего, нет. А вот по другую сторону путепровода, рядом с бывшим Домом быта, вероятно, сделают кольцо для разворота троллейбусов.

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Это уже окончательная схема движения?

Нет. Для этого специалисты и проводят исследование. Точная схема станет известна только в 2022 году перед началом работ. В любом случае, уверен Сергей Павлов, ремонт моста приведёт Барнаул к ещё большим пробкам, чем сейчас.

"В настоящее время оценить масштабы очень трудно. Но многим барнаульцам придётся пересесть на общественный транспорт, чтобы доехать на работу вовремя и не стоять в пробке. Возможно, как вариант спасения – введение выделенных полос для общественного транспорта. Тогда все массово пересядут на автобусы. Это позволит разгрузить центр Барнаула. Но из спальных районов города ездить в центр можно будет только в крайнем случае", – заключает специалист.

А по мосту ходить пешком тогда разрешат?

Да. Согласно проекту, на время работ оборудуют временный проход для тех, кто захочет доехать до Нового рынка и пройтись дальше по проспекту Ленина пешком.

Другие способы переехать железнодорожные пути есть?

Нет. Сейчас две части краевой столицы в этом месте Барнаула связывает только мост на Новом рынке и проспект Калинина. Эксперты неоднократно говорили о необходимости строительства подземного туннеля под железнодорожными путями. Тогда из центра города можно было бы легко попасть на улицу Матросова. Общая стоимость проекта – несколько миллиардов рублей. Построить туннель хотели ещё в 70-е годы. Сейчас проект актуализировали и даже включили в Генплан развития Барнаула до 2036 года. Но из-за дороговизны в ближайшее время строить подземную развязку региональные власти не планируют.

Зачем вообще нужно ремонтировать мост, если от этого столько проблем?

Мосту около 70 лет и он находится в аварийном состоянии. Ещё в 2015 году прокуратура Алтайского края вынесла представление администрации Барнаула с требованием срочно приступить к ремонту. Тогда денег в городской казне (а требовалось больше миллиарда) не нашли. Поэтому власти, несмотря на штрафы надзорного органа, решили отложить затратные работы до лучших времён. И не зря: объект включили в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас уже готова проектно-сметная документация. Общая стоимость работ составит около 1,3 миллиарда рублей.

А как же лебеди?..

Последние 15 лет фигуры птиц – украшение моста. Первого лебедя, знаменитого Андрюшу, установил в 2005 году почётный житель города Барнаула и заслуженный тренер по самбо Валерий Метелица. Позже здесь появились остальные обитатели трубы, в результате чего мост начали называть лебединым. Но в 2015 году Валерия Метелицы не стало и ухаживать за птицами теперь некому, что печально сказалось на их внешнем виде. Что с ними будет после реконструкции, неизвестно, возможно, лебедям найдут новый дом.