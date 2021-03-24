Житель Алтайского края попытался зарезать сына из-за незначительной ссоры

В Алейске следователи задержали 57-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 20 марта. Тогда дома между пьяным отцом и 13-летним сыном произошла ссора "по незначительному поводу". В результате конфликта мужчина один раз ударил ребенка кухонным ножом в область лопатки.

"Довести умысел на убийство отцу не удалось, так как сестра мальчика, пресекла его действия и подростку вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения", — говорится в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу. Расследование продолжается.