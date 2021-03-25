Александр Соболев помог сборной России обыграть Мальту

Воспитанник алтайского футбола Александр Соболев, ныне выступающий за московский "Спартак", помог сборной России одержать победу в стартовом матче отборочного турнира к Чемпионату мира 2022 года. Накануне вечером, 24 марта, россияне в гостях играли с Мальтой и одержали победу — 3:1.

Счет в матче открыл Артем Дзюба на 23-й минуте. На 35-й минуте с его передачи преимущество россиян удвоил Марио Фернандес. На 56-й минуте мальтийцы сократили отставание, а на 83-й минуте на поле появился Соболев и спустя шесть минут установил окончательный счет.

Отметим, что другой воспитанник алтайского футбола — вратарь Юрий Дюпин — остался на скамейке запасных.

Следующий матч россияне проведут в субботу, 27 марта, дома против сборной Словении.