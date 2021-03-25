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Генпрокуратура нарисовала портрет среднестатистического российского преступника

, ИА "Амител"
Такой нарушитель не имеет ни постоянного дохода, ни высшего образования
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Генпрокуратуре описали среднестатистического преступника на основе данных о правонарушениях за 2020 год. Согласно этим сведениям, усредненный нарушитель закона – мужчина без высшего образования и постоянного дохода.

По информации портала правовой статистики ведомства, типовым преступником оказался мужчина в возрасте от 30 до 49 лет – таких оказалось 53,9% от всего числа осужденных. Он получил начальное, основное общее или среднее профессиональное образование – доля людей с высшим образованием среди преступников составляет лишь 20%. Кроме того, у него нет постоянного источника дохода.

За 2020 год более 93% всех преступлений совершили люди с российским гражданством.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.03.2021 09:58
- гость -

Ну народ то не обманешь. Он знает, кто в стране среднестатистический преступник.

25.03.2021 10:00
- гость -

Согласно этим сведениям, усредненный нарушитель закона – мужчина без высшего образования и постоянного дохода.

то есть все высокообразованные коррупционеры пошли по обстоятельствам непреодолимой силы )))

25.03.2021 10:06
- гость -

А "абрамовичи" ограбившие страну и вывезшие активы России в страны НАТО - это не преступники?!

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