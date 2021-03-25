Генпрокуратура нарисовала портрет среднестатистического российского преступника

В Генпрокуратуре описали среднестатистического преступника на основе данных о правонарушениях за 2020 год. Согласно этим сведениям, усредненный нарушитель закона – мужчина без высшего образования и постоянного дохода.
По информации портала правовой статистики ведомства, типовым преступником оказался мужчина в возрасте от 30 до 49 лет – таких оказалось 53,9% от всего числа осужденных. Он получил начальное, основное общее или среднее профессиональное образование – доля людей с высшим образованием среди преступников составляет лишь 20%. Кроме того, у него нет постоянного источника дохода.
За 2020 год более 93% всех преступлений совершили люди с российским гражданством.
Комментарии
Ну народ то не обманешь. Он знает, кто в стране среднестатистический преступник.
Согласно этим сведениям, усредненный нарушитель закона – мужчина без высшего образования и постоянного дохода.
то есть все высокообразованные коррупционеры пошли по обстоятельствам непреодолимой силы )))
А "абрамовичи" ограбившие страну и вывезшие активы России в страны НАТО - это не преступники?!