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В Минобороны заявили о развязывании Западом "ментальной" войны против России

, ИА "Амител"
Последствия россияне увидят только спустя поколение
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Запад во главе с США развязал "ментальную" войну против России, последствия которой проявятся только спустя поколение. Об этом заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.

Как пишет журнал "Арсенал Отечества", он заметил, что западные страны избегают прямых военных действий с РФ, поскольку она способна нанести им неприемлемый ущерб ядерных оружием и современной армией. По этой причине страны Запада развязали против России информационно-гибридную войну.

"Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной, основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным", – заявил Ильницкий.

Он отметил, что если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то "ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно". В качестве мер противодействия Ильницкий назвал суверенизацию интернета, подготовку кадров по информационному противодействую, перезагрузку молодёжной политики и диалог с консервативным большинством, которое является опорным электоратом действующей власти.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.03.2021 12:44
- гость -

то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной, основы общества противника.

так это тово, это у нас с начала перестройки и ускорения идет, с года так 1985-го
чёт гражданин Ильницкий припозднился )))
ну а если ещё вспомнить XX съезд и хрущёвскую оттепель...
да и Петя первый в свое время к этому руку приложил

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