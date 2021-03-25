Экономист назвал три главных последствия пандемии коронавируса

Экономист Бранко Миланович назвал три главных последствия пандемии COVID-19 для всего мира. Слова ведущего научного сотрудника Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка приводит РБК.

Самым очевидным последствием Миланович назвал увеличение доли сотрудников, работающих дистанционно. По словам специалиста, принципиально новых технологий в этой сфере не появилось, однако люди осознали, как много можно сделать из дома.

Отдельно экономист обратил внимание на обострение конфликта между США и Китаем. По его мнению, политическое и экономическое противостояние двух государств будет иметь большое значение как для глобальных торговых цепочек, так и для других стран.

Также Миланович подчеркнул, что разработка вакцин от коронавируса сильно повлияла на весь медицинский сектор. Изменения поспособствуют созданию потенциала для разработки других препаратов.