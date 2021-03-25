Водители Алтайского края за 2020 год нарушили ПДД на 317 миллионов рублей

Жители Алтайского края за 2020 год нарушили правила дорожного движения около 1,2 миллиона раз на общую сумму 317 миллионов рублей. Эти деньги поступили в бюджет региона и их направят на ремонт дорог. Об этом в ходе сессии АКЗС в четверг, 25 марта, заявил начальник ГУ МВД по региону Андрей Подолян.

Так, в 2020-м сотрудники ГИБДД задержали около 10 865 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено 1605 уголовных дел за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Отметим, что до 2019 года все штрафы за ПДД не направляли в дорожный фонд Алтайского края, а тратились на другие нужды. После консультации правительства края, ГИБДД и Минтранса удалось договориться, чтобы деньги за нарушения ПДД использовали на дорожные работы.

Кроме того, как пояснил Андрей Подолян, в прошлом году в Алтайском крае уменьшилось число ДТП на 10,2%: с 2,7 до 2,5 тысячи. Также уменьшилось количество аварий со смертельным исходом – на 9,9% (с 252 до 227) и ДТП с пострадавшими. Их стало меньше на 11,7% – с 3,5 до 3,1 тысячи.