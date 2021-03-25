Алтайские депутаты доработают проект о запрете продажи энергетиков подросткам

Депутаты АКЗС перед вторым чтением отправили на доработку документ о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для подростков. Проект закона разработал председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

Согласно предложению депутата, ограничение на продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, связано с распространением такого вида токсикомании как сниффинг: когда вдыхают пары газа из бытовых приборов (зажигалок, заправочных баллонов). По словам Лазарева, особенно популярно данное явление у подростков от 10 до 15 лет.

Что касается энергетиков, то их депутат АКЗС предложил запретить из-за высокой концентрации кофеина. Это может, уверен Лазарев, вызвать проблемы с сердцем у подростков.

"Если продавец сомневается, что покупатель товара достиг совершеннолетия, он вправе потребовать документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст покупателя. Если покупатель отказывается предъявить документ, продажа не производится", – говорится в тексте законопроекта.

Документ вызвал неоднозначную реакцию среди алтайских депутатов, которые уверены, что продажа энергетиков разрешена законом, а кофеин содержится в других напитках. В итоге председатель АКЗС Александр Романенко предложил создать рабочую группу для подготовки проекта закона ко второму чтению, а также вынести документ на ближайшую сессию молодёжного парламента края, которая пройдёт 22 апреля.

"Мы понимаем важность вопроса об употребления детьми газовых паров, тут однозначная позиция – запрещать нужно. Что касается энергетических напитков, здесь мнения разделились. Эти запреты раньше шли разными законами, потом в результате обсуждения их объединили. Позиция у всех депутатов однозначная – надо рекомендовать родителям ограничить употребление детьми этих вредных для здоровья напитков. Но вот ограничивать ли продажу или сосредоточиться на разъяснительных мерах – здесь мнения разделились, поэтому мы ещё раз обратимся к родительскому и педагогическому сообществу и предложим обсудить, попросим рассмотреть этот вопрос наш молодёжный парламент", – заявил во время сессии спикер парламента Александр Романенко.