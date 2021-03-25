Алтайское УФАС заблокировало незаконную рекламу абортов через Google в Барнауле

Алтайское краевое УФАС возбудило дело о незаконной контекстной рекламе абортов от барнаульской клиники "Мать и Дитя". Объявления распространялись с помощью сервисов Google, и теперь правонарушителям грозит административная ответственность.

Как сообщает пресс-служба краевого УФАС, о контекстной рекламе услуг по прерыванию беременности сообщил один из пользователей Сети. Сотрудники антимонопольного ведомства проверили информацию и убедились, что при соответствующих поисковых запросах в поисковике Google, пользователю начинают показывать баннер "Прерывание беременности – клиника "Мать и дитя" с пометкой "реклама".

При этом в России законодательно запрещена реклама подобных услуг, а федеральный закон о рекламе нарушили и рекламодатель (клиника "Мать и Дитя") и рекламораспространитель (компания ООО "Омега"), которая сотрудничает с учреждением. Также виновным оказался и Google. Но он уже признал свою вину и объяснил, что причиной публикации стала ошибка системы автоматической фильтрации.

Сейчас ведомство решает вопрос об административном наказании – санкции статьи варьируются от 4 до 20 тысяч для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч – для юридических.