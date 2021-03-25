Новый вид льготной ипотеки хотят создать в России

В России собираются развивать новый тип ипотеки – кредиты на покупку квартир и домов, которые соответствуют критериям "зелёного" жилья. "Зелёная" ипотека будет предоставляться россиянам на льготных условиях.

По словам первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, которые передают "Ведомости", изменение условий жизни граждан невозможно без решения жилищного вопроса, а поэтому "квартиры должны строиться по-другому, из других материалов". В ЦБ считают важным уже в 2021 году определить характеристики "зелёных" квартир, что станет основой для появления соответствующей ипотеки.

По мнению зампреда Центробанка, такие кредиты будут стимулировать застройщиков изменять процесс постройки, а если население проявит интерес, то государство будет субсидировать программу.

Разработкой проекта "зелёной" ипотеки занимается институт развития "Дом.рф", и, скорее всего, российские критерии не будут значительно отличаться от международных – в Европе кредиты выдаются на покупку недвижимости с высоким уровнем энергоэффективности и на ремонт старого жилья также с целью увеличения его энергоэффективности.