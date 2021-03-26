Пятница, 26 Март, 09:01

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,17
€ 89,98
-0°


4492692 +0
Обь
-16см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий постКоронавирус на Алтае"Освобожденные убийцы"
Новости

Квартирный вопрос. Бывший фээсбэшник уговорил дочерей обвинить деда в сексуальном насилии

, ИА "Амител"
По словам адвоката, мужчина хотел выкупить у падчерицы дом, который построил, но его обвинили в чудовищном преступлении

Жителя Барнаула приговорили к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы условно за то, что обвинил тестя в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней внучке. Следствие доказало, что мужчина сознательно оговорил отчима жены, а также убедил супругу и дочерей свидетельствовать против деда. А всему виной – квартирный вопрос. Суд состоялся 25 марта. Подробности этого дела amic.ru рассказал адвокат Герасим Таракановский.

Дела семейные

Много лет назад житель краевой столицы Николай (имена всех героев этой истории изменены, – прим. ред.) построил для своей новой семьи большой дом, но по каким-то причинам оформил его на падчерицу Ирину. Половину впрочем, потом переписали на Николая. А через несколько лет, когда брак распался, мужчина попытался выкупить у дочери бывшей жены вторую половину дома. "Оформили договор купли-продажи. Мой клиент передал падчерице 4 млн рублей, она написала расписку. Но на этом всё. Переоформлять дом не стала. Когда Николай начал настаивать и требовать, она написала заявление в полицию, что он якобы вымогает деньги", – рассказал адвокат.

Более того, подчёркивает юрист, женщина обвинила отчима в подделке документов и ее подписи. По словам Таракановского, было проведено несколько экспертиз, в результате которых удалось доказать, что подписи на всех документах, в том числе и на расписке, принадлежат Ирине. На основании этого решения Николай обратился в суд, чтобы признать законным договор купли-продажи дома. И тут его обвинили в сексуальном насилии над внучкой.

Чудовищное обвинение

"Появляется заявление в полицию, что якобы в отношении одной из несовершеннолетних дочек Ирины Николай совершил насильственные действия сексуального характера, и душил девочку. Следственный комитет возбуждает уголовное дело и начинает его расследовать", – рассказывает Таракановский.

Против Николая свидетельствует всё семейство бывших родственников: его экс-супруга, падчерица с мужем (с которым уже развепась) и их дочери. Якобы одна из девочек стала свидетельницей того, как Николай приставал к её сестре. Кроме голословных заявлений никаких других доказательств вины Николая не было, сам же он категорически отрицал все обвинения. Следствие направило главную свидетельницу – сестру предполагаемой жертвы насилия – на детектор лжи. 

"В отношении потерпевшей исследования на полиграфе не проводились. Мол, она пережила сильный стресс и всё такое", – объясняет адвокат.

Проверку на полиграфе свидетельнице пришлось проходить дважды. И оба раза детектор лжи фиксировал реакции, не соответствующие показаниям сестры потерпевшей. "То есть всё, что она говорила следствию, является ложью: она не видела, чтобы дед совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к её сестре. Она солгала о том, что видела, как он душил девочку. Её попросили солгать", – пояснил Таракановский.

Кроме этого, следователи отправили психологу видео допроса обеих девушек. Вердикт, по словам адвоката, был однозначен: "На представленной видеозаписи имеются признаки, позволяющие предполагать, что показания девочек заучены и подготовлены". На основании этих экспертиз 29 декабря 2018 года уголовное дело в отношении Николая прекратили. А потом – возбудили вновь.

Переписка помогла

Отец девочек обратился в Следственный комитет с жалобой: якобы уголовное дело закрыли незаконно. И расследование началось заново. В разговоре с корреспондентом amic.ru адвокат отметил, что папа девочек – бывший сотрудник ФСБ, а потому ситуация для Николая складывалась очень непростая: ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.

Однако в этот раз следователи начали проверять обе стороны. И в телефоне Ирины нашли переписку с её бывшим супругом, где мужчина подстрекает женщину оговорить отчима и указывает, что надо сделать. "Там было написано, что если "она вот так скажет, то мы его посадим надолго". Муж-то свой телефон почистил, так как знал, что и как. А вот его бывшая супруга сохранила все записи", – рассказывает адвокат.

Это и стало доказательством невиновности Николая. Дело закрыли. А в отношении его бывших родственников – возбудили. Их обвинили в заведомо ложном доносе. И 25 марта 2021 года суд вынес приговор:

Ирине – четыре года, а её бывшему супругу – 3 года 11 месяцев лишения свободы условно. Вдобавок парочке предстоит выплатить моральную компенсацию Николаю. Каждому – по 200 тысяч рублей. В законную силу приговор пока не вступил.

Кроме того, сейчас в Октябрьском суде рассматривается ещё одно уголовное дело в отношении бывшей жены Николая и двух его внучек. Их обвиняют в даче ложных показаний.

"У них нет никакого чувства раскаяния, никакого стыда. А ведь если бы их замысел удался, Николай получил бы лет 13 колонии. А ведь он в возрасте. За время, пока шло расследование, ему очень многое пришлось пережить, он даже попал в больницу", – говорит Таракановский.

Причём к внучкам у Николая, по словам адвоката, нет никаких отрицательных эмоций. Наоборот, ему их жаль. Сейчас девушки уже совершеннолетние и им придётся отвечать за свои действия."Мой клиент внучек ни в чём не обвиняет. Он прекрасно понимает, что девочек настроили и очень сильно на них повлияли. Я сам даже подходил к их бабушке (бывшая жена Николая) и говорил: "Что вы делаете? Вы же понимаете, что если их привлекут, вы им всю жизнь испортите. Они же никуда устроиться потом не смогут". Но отец девочек обвинил меня в том, что я оказываю на его дочерей давление. Какое давление? Я к ним даже не подходил. Я взрослых просил одуматься",– поясняет Таракановский.

Суд в отношении девушек и их бабушки Ирины состоится 31 марта. А адвокат Николая в ближайшее время намерен вернуться к решению квартирного вопроса своего клиента.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.03.2021 08:33
Барнаулец

"Тьфу, идиоты" (с)-фильм "Бриллиантовая рука"

26.03.2021 08:36
Медведь-шатун

Это к вопросу, как их отбирают, что не чел в погонах, то отморозок, взяточник, я не хотел всех обидеть!!!!, однако тенденция.....

26.03.2021 08:56
- гость -

Уважаемая редакция. Ранее вы писали про подобную историю, только взгляд был уже с другой стороны:
https://www.amic.ru/news/478346/
Я ради интереса спросил у людей, кто ранее проживали в Тальменке, про этого человека, знают ли его. Мне ответили, что знают с детства. Преступления такого не совершал. Разводился с женой и делили дом. Чтобы ему было легче расстаться, его обвинили в насилии, при условии, что заявление заберется после лёгкого расставания с домом. Потом выяснилось, что грозить будет уголовка за ложный донос и жена вынуждена была дальше стоять на своём. Новость уже подали эту, как где уже всё решено и доказано, а он просто сбежал. Теперь ваше дело чести разобраться с этой историей и подтвердить или опровергнуть. Так как человека уже очернили. Сам я голословно утверждать не буду где правда, где ложь, так как делов не знаю.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
08:53
Новые рубежи контроля с видеокамерами заработают на пяти перекрестках в Барнауле 0
08:44
Нетрезвого дебошира задержали в барнаульском аэропорту 1
08:34
Миру пообещали волну наркомании среди пожилых людей 0
08:23
Квартирный вопрос. Бывший фээсбэшник уговорил дочерей обвинить деда в сексуальном насилии 3
08:09
Гигантский десерт и мегакоктейль. Проверь себя на знание рекордов Алтайского края 0
07:51
Наталья Бочкарёва покорила подписчиков фотографией в бассейне 7
07:32
Жители алтайского села жалуются на зловонные отходы от местного завода 3
07:19
17 детей покончили с собой в Алтайском крае в 2020 году 2
07:03
Из экзамена на водительские права уберут два обязательных упражнения 1
06:44
Первые случаи заражения ковидом после вакцинации "Спутник V" зафиксировали на Алтае 7
06:33
Жители Барнаула заметили на улице оленёнка 1
06:17
Приток трудовых мигрантов в Россию может снизиться 1
06:01
Плюсовую температуру и мокрый снег обещают в Алтайском крае 26 марта 1
23:49
Такой день. 52-я сессия АКЗС и бронетранспортёры в Барнауле 0
23:28
Песков прокомментировал заявление Минобороны о ментальной войне против России 2
23:09
Ножом и лопатой. Молодая жительница Алтайского края до смерти забила пенсионера 1
22:54
Полёты за границу из Барнаула возобновятся с 1 апреля 1
22:28
Шойгу рассказал о создании нового полка ВДВ в Крыму 0
22:12
Вдова погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова поздравила его с днём рождения 3
21:52
В Минпромторге выступили против госрегулирования цен на продукты 3
21:28
Суд отклонил очередную жалобу экс-главы Октябрьского района Барнаула Новикова на арест 0
21:09
Колонна военной техники проехала по Змеиногорскому тракту в Барнауле 3
20:51
Учёные выяснили, сколько лет самой старой акуле на Земле 2
20:31
Звонят от имени заместителя мэра. Администрация Барнаула предупреждает о мошенниках 0
20:08
Иван Лоор подал документы на участие в предварительном голосовании 0
19:48
Жительница Барнаула хотела стать подставным лицом, а станет обвиняемой в суде 0
19:29
Песков рассказал о самочувствии Путина после первой прививки от COVID-19 3
19:07
92 млн рублей направили на покупку лесопожарной техники и оборудования на Алтае 0
18:47
В России начали производство третьей вакцины "КовиВак" 0
18:29
ЗАГСы Алтайского края возвращаются к прежнему режиму работы 0
18:06
В Москве задержали члена банды Басаева 5
17:51
Новый вид льготной ипотеки хотят создать в России 0
17:38
Более девяти тысяч случаев COVID-19 зарегистрировали в России за сутки 0
17:21
Губернатор Виктор Томенко провёл заседание Госсовета по сельскому хозяйству 0
17:06
Алтайское УФАС заблокировало незаконную рекламу абортов через Google в Барнауле 4
16:57
Вернулись под зоркий взгляд. Как прошла 52-я сессия алтайского парламента 2
16:49
Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России 1
16:33
"Динамо-Алтай" вновь уступило в Красноярске 2
16:12
В СГК назвали причину позеленения Пивоварки в Барнауле 5
16:01
От ягоды до чашки. Алтайский обжарщик рассказал, как создают спешелти кофе 2
15:48
Алтайские депутаты доработают проект о запрете продажи энергетиков подросткам 3
15:36
Бийчанка пыталась обменять в банке поддельные 100 долларов, привезённые из-за рубежа 3
15:19
Эксперт рассказал о слежке Google за пользователями смартфонов 1
15:03
Умники и умницы. "Ростелеком" наградил победителей IT-олимпиады в Барнауле 0
14:56
В Барнауле отремонтируют три дороги к социально значимым объектам 2
14:38
Бийские активисты решили самостоятельно очистить город от снега 6
14:23
Стало известно, когда состоится "Диктант Победы" в Алтайском крае 2
14:07
Экономист назвал три главных последствия пандемии коронавируса 0
13:54
Речка Пивоварка вновь изменила цвет в Барнауле 13
13:42
Водители Алтайского края за 2020 год нарушили ПДД на 317 миллионов рублей 9

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.