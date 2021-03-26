Квартирный вопрос. Бывший фээсбэшник уговорил дочерей обвинить деда в сексуальном насилии

Жителя Барнаула приговорили к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы условно за то, что обвинил тестя в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней внучке. Следствие доказало, что мужчина сознательно оговорил отчима жены, а также убедил супругу и дочерей свидетельствовать против деда. А всему виной – квартирный вопрос. Суд состоялся 25 марта. Подробности этого дела amic.ru рассказал адвокат Герасим Таракановский.

Дела семейные

Много лет назад житель краевой столицы Николай (имена всех героев этой истории изменены, – прим. ред.) построил для своей новой семьи большой дом, но по каким-то причинам оформил его на падчерицу Ирину. Половину впрочем, потом переписали на Николая. А через несколько лет, когда брак распался, мужчина попытался выкупить у дочери бывшей жены вторую половину дома. "Оформили договор купли-продажи. Мой клиент передал падчерице 4 млн рублей, она написала расписку. Но на этом всё. Переоформлять дом не стала. Когда Николай начал настаивать и требовать, она написала заявление в полицию, что он якобы вымогает деньги", – рассказал адвокат.

Более того, подчёркивает юрист, женщина обвинила отчима в подделке документов и ее подписи. По словам Таракановского, было проведено несколько экспертиз, в результате которых удалось доказать, что подписи на всех документах, в том числе и на расписке, принадлежат Ирине. На основании этого решения Николай обратился в суд, чтобы признать законным договор купли-продажи дома. И тут его обвинили в сексуальном насилии над внучкой.

Чудовищное обвинение

"Появляется заявление в полицию, что якобы в отношении одной из несовершеннолетних дочек Ирины Николай совершил насильственные действия сексуального характера, и душил девочку. Следственный комитет возбуждает уголовное дело и начинает его расследовать", – рассказывает Таракановский.

Против Николая свидетельствует всё семейство бывших родственников: его экс-супруга, падчерица с мужем (с которым уже развепась) и их дочери. Якобы одна из девочек стала свидетельницей того, как Николай приставал к её сестре. Кроме голословных заявлений никаких других доказательств вины Николая не было, сам же он категорически отрицал все обвинения. Следствие направило главную свидетельницу – сестру предполагаемой жертвы насилия – на детектор лжи.

"В отношении потерпевшей исследования на полиграфе не проводились. Мол, она пережила сильный стресс и всё такое", – объясняет адвокат.

Проверку на полиграфе свидетельнице пришлось проходить дважды. И оба раза детектор лжи фиксировал реакции, не соответствующие показаниям сестры потерпевшей. "То есть всё, что она говорила следствию, является ложью: она не видела, чтобы дед совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к её сестре. Она солгала о том, что видела, как он душил девочку. Её попросили солгать", – пояснил Таракановский.

Кроме этого, следователи отправили психологу видео допроса обеих девушек. Вердикт, по словам адвоката, был однозначен: "На представленной видеозаписи имеются признаки, позволяющие предполагать, что показания девочек заучены и подготовлены". На основании этих экспертиз 29 декабря 2018 года уголовное дело в отношении Николая прекратили. А потом – возбудили вновь.

Переписка помогла

Отец девочек обратился в Следственный комитет с жалобой: якобы уголовное дело закрыли незаконно. И расследование началось заново. В разговоре с корреспондентом amic.ru адвокат отметил, что папа девочек – бывший сотрудник ФСБ, а потому ситуация для Николая складывалась очень непростая: ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.

Однако в этот раз следователи начали проверять обе стороны. И в телефоне Ирины нашли переписку с её бывшим супругом, где мужчина подстрекает женщину оговорить отчима и указывает, что надо сделать. "Там было написано, что если "она вот так скажет, то мы его посадим надолго". Муж-то свой телефон почистил, так как знал, что и как. А вот его бывшая супруга сохранила все записи", – рассказывает адвокат.

Это и стало доказательством невиновности Николая. Дело закрыли. А в отношении его бывших родственников – возбудили. Их обвинили в заведомо ложном доносе. И 25 марта 2021 года суд вынес приговор:

Ирине – четыре года, а её бывшему супругу – 3 года 11 месяцев лишения свободы условно. Вдобавок парочке предстоит выплатить моральную компенсацию Николаю. Каждому – по 200 тысяч рублей. В законную силу приговор пока не вступил.

Кроме того, сейчас в Октябрьском суде рассматривается ещё одно уголовное дело в отношении бывшей жены Николая и двух его внучек. Их обвиняют в даче ложных показаний.

"У них нет никакого чувства раскаяния, никакого стыда. А ведь если бы их замысел удался, Николай получил бы лет 13 колонии. А ведь он в возрасте. За время, пока шло расследование, ему очень многое пришлось пережить, он даже попал в больницу", – говорит Таракановский.

Причём к внучкам у Николая, по словам адвоката, нет никаких отрицательных эмоций. Наоборот, ему их жаль. Сейчас девушки уже совершеннолетние и им придётся отвечать за свои действия."Мой клиент внучек ни в чём не обвиняет. Он прекрасно понимает, что девочек настроили и очень сильно на них повлияли. Я сам даже подходил к их бабушке (бывшая жена Николая) и говорил: "Что вы делаете? Вы же понимаете, что если их привлекут, вы им всю жизнь испортите. Они же никуда устроиться потом не смогут". Но отец девочек обвинил меня в том, что я оказываю на его дочерей давление. Какое давление? Я к ним даже не подходил. Я взрослых просил одуматься",– поясняет Таракановский.

Суд в отношении девушек и их бабушки Ирины состоится 31 марта. А адвокат Николая в ближайшее время намерен вернуться к решению квартирного вопроса своего клиента.