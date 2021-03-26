Приток трудовых мигрантов в Россию может снизиться

Количество трудовых мигрантов в России будет сокращаться из-за низкого экономического роста. По словам доцента финансового университета при правительстве Олега Комолова, нежелание связано с "пикирующим падением рубля".

Как объяснил в разговоре с Regnum кандидат экономических наук, наличие мигрантов зависит от показателей экономики.

"На сегодняшний день ничто не обещает нам ускорения развития нашей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. И это будет препятствовать притоку мигрантов", – сказал Комолов.

После 2014 года приток приезжих снизился из-за того, что курс рубля к доллару обвалился вдвое. Как отмечает эксперт, в условиях стагнации экономики и роста безработицы "можно и нашего работника заставить трудиться за три копейки".