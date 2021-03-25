Шойгу рассказал о создании нового полка ВДВ в Крыму

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что 56-ю десантно-штурмовую бригаду будут переформировывать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Об этом сообщают "Известия".

"В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии", – сказал он.

Кроме того, Шойгу отметил, что Воздушно-десантные войска "вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны".