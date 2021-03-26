Нетрезвого дебошира задержали в барнаульском аэропорту

Транспортные полицейские 25 марта задержали 40-летнего гостя из Свердловской области, который повздорил с персоналом в барнаульском аэропорту и громко ругался матом, сообщили в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России на транспорте.

"Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения при оформлении документов провоцировал конфликт с работниками воздушного транспорта, выражался нецензурной бранью и не реагировал на просьбы окружающих прекратить противоправное поведение", — уточнили в ведомстве.

Задержанный был в нетрезвом виде. В связи с этим против него возбудили административное дело по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Улететь в Екатеринбург, как планировал мужчина, в этот день так и не удалось – суд назначил ему наказание в виде ареста на сутки. Кроме того, представитель авиакомпании отказал дебоширу в перелете.