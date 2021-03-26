Новые рубежи контроля с видеокамерами заработают на пяти перекрестках в Барнауле

В Барнауле установят новые рубежи контроля с камерами видеофиксации в местах концентрации ДТП. Как сообщает пресс-служба мэрии, в общей сложности "Алтайавтодор" усовершенствует пять перекрестков.

"Камеры будут оборудованы в местах концентрации ДТП: пересечение проспекта Красноармейского с улицей Ползунова; пересечение проспекта Калинина с улицей Профинтерна; пересечение проспекта Ленина с улицей Партизанской; пересечение Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна; пересечение улиц Попова и Энтузиастов", — рассказали в горадминистрации.

Там подчеркнули, что комплексы будут фиксировать факты нарушения ПДД, в том числе проезда на красный. Кроме того, по проспектам Ленина и Красноармейскому будет контролироваться скорость транспорта.

Ожидается, что комплексы введут в эксплуатацию до 31 октября 2021 года.