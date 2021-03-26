Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле

Всё это принимают на акции / Фото: vk.com/mbn_barnaul

В субботу, 27 марта, в Барнауле пройдёт уже ставшая традиционной акция по раздельному сбору бытовых отходов. Организаторы мероприятия – НКО "Мусора. Больше. Нет" и отдел по охране окружающей среды мэрии, сообщает администрация города.

Благодаря акции на полигон попадает меньше опасных отходов и тех, что пригодны для вторичной переработки.

Вторсырьё можно сдать с 10:00 до 13:00 рядом с гипермаркетами "Леруа Мерлен" (Павловский тракт, 192а и Правобережный тракт, 25), а с 12:00 до 15:00 – в Парке спорта.

В числе прочего там будут принимать ненужную бытовую технику, картриджи фильтров и другие съёмные элементы водоочистителей, видео- и аудиокассеты, CD- и DVD-диски.

Также в городе будет действовать мобильный пункт раздельного сбора вторсырья. Он будет курсировать по следующим маршрутам: