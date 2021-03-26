Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле

Всё это принимают на акции / Фото: vk.com/mbn_barnaul
В субботу, 27 марта, в Барнауле пройдёт уже ставшая традиционной акция по раздельному сбору бытовых отходов. Организаторы мероприятия – НКО "Мусора. Больше. Нет" и отдел по охране окружающей среды мэрии, сообщает администрация города.
Благодаря акции на полигон попадает меньше опасных отходов и тех, что пригодны для вторичной переработки.
Вторсырьё можно сдать с 10:00 до 13:00 рядом с гипермаркетами "Леруа Мерлен" (Павловский тракт, 192а и Правобережный тракт, 25), а с 12:00 до 15:00 – в Парке спорта.
В числе прочего там будут принимать ненужную бытовую технику, картриджи фильтров и другие съёмные элементы водоочистителей, видео- и аудиокассеты, CD- и DVD-диски.
Также в городе будет действовать мобильный пункт раздельного сбора вторсырья. Он будет курсировать по следующим маршрутам:
Комментарии
Акция это, конечно очень хорошо! Но вот то вот все ч должна в течение длительного времени хранить где-то в квартире???
И почему "мусороприниматель" хочет, чтобы я это все помыла почистила и ему Даром отдала?? Заинтересуй сдатчика
А мы тут годами копим мусор, ждем когда его можно будет раздельно выбросить...
Фигня эти акции, должны быть контейнеры на постоянной основе, и чтобы народ не видел как вы из разных контейнеров в один мусоровоз валите...
26.03.2021 10:16
- гость -
Акция это, конечно очень хорошо! Но вот то вот все ч должна в течение длительного времени хранить где-то в квартире???
И почему "мусороприниматель" хочет, чтобы я это все помыла почистила и ему Даром отдала?? Заинтересуй сдатчика
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Нужны контейнеры рядом с домом. У нас в шаговой доступности такие есть. Идешь в магазин, захватываешь в пустой пакет всё, что за полдня накопилось: металлические банки, бумажная упаковка, пластик из под воды/молока, стеклянные банки. То, что достаточно ополоснуть - сдаём, то, что нужно мыть, выбрасываем в общий мусор, т.к. трата воды и времени тоже важны.
Сдаем даром, потому что не сложно, потому что не требует особых усилий и времени. И потому что это тоже вклад в то, чтобы плодить мусор чуть меньше.
С мытьем - это перебор. Там фэри истратишь больше, чем эти товары стоят. Попробуйте хорошо отмыть бутылку из под масла или молока.
Почему бы в каждом дворе не поставить по контейнеру специально для стекла? Это такая тумба, в которой предусмотрено периодическое прессование стекла, превращающее его в стекольный лом. Его можно раз в полгода опорожнять. Стеклянные банки-склянки особенно жалко
Я согласен по поводу раздельного сбора мусора, может даже соглашусь и насчет споласкивания банок - бутылок.., но тогда не должна взиматься плата за вывоз бытовых отходов! А то интересно получается, я плачу и еще что то обязан!
26.03.2021 10:57
- гость -
С мытьем - это перебор. Там фэри истратишь больше, чем эти товары стоят. Попробуйте хорошо отмыть бутылку из под масла или молока.
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Из-под молока как раз достаточно налить в бутылку теплой воды на четверть, закрыть крышечкой и поболтать. И крышечка ополаскивается, и бутылка. Из-под масла лучше выкинуть, чем тратить воду и моющие средства.
26.03.2021 11:08
- гость -
Я согласен по поводу раздельного сбора мусора, может даже соглашусь и насчет споласкивания банок - бутылок.., но тогда не должна взиматься плата за вывоз бытовых отходов! А то интересно получается, я плачу и еще что то обязан!
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Бытовые отходы никуда не деваются, уменьшается их объем. Но все равно каждый день накапливаются и выбрасываются в мусорку и те отходы, которые не сдашь в раздельный мусор.
26.03.2021 11:14
- гость -
Из-под молока как раз достаточно налить в бутылку теплой воды на четверть, закрыть крышечкой и поболтать. И крышечка ополаскивается, и бутылка.
Так не отмоете. Вонять будет всё равно.
Для галочки опять проводят, потом по тв будут рассказывать.
26.03.2021 11:16
- гость -
Но плата то взимается по полной! Получается, что я плачу за вывоз мусора в полном объеме, но еще трачу свое время и силы на сортировку. После этого, отсортированный мусор отправят на переработку. Переработчик получит прибыль, а я, получается еще и оплатил вывоз.
26.03.2021 11:39
- гость ------------Надорвался бедолага, тебе видимо посреди дерьма комфортней, рублем нужно таких как ты к чистоте приучать, временами начинаю понимать логику большевиков насчет загона загона человечества железной рукой в счастье. С такими как ты по другому никак.