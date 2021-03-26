Криминальная матрёшка. Барнаулец украл из магазина куртку, спрятав её под курткой

В Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из магазина спортивных товаров, расположенного в одном из торговых центров города. Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, пропажу обнаружили продавцы.

"Работники торговой точки просмотрели запись с камер видеонаблюдения и увидели, как в примерочную зашёл мужчина с двумя куртками. Через некоторое время потенциальный покупатель вышел с одной курткой, которую оставил на прилавке, вторую вещь спрятал под одеждой и вышел из магазина", – рассказали в полиции.

Во время оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали. Он во всём признался, однако похищенного у него уже не было. Сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".