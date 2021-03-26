Два человека погибли в результате жёсткого ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Жёсткая авария произошла на дороге между Барнаулом и Новосибирском утром 26 марта. ДТП случилось в Черепановском районе.

По предварительной версии, 37-летний водитель Subaru Forester, следовавший в направлении Барнаула, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Hino. От полученных травм предполагаемый виновник аварии, а также его 34-летний пассажир скончались на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, также сегодня утром в Новосибирской области произошло ещё одно ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и ребёнок. На автодороге Р-254 "Иртыш" Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом.