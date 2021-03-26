Стало известно, какой заграничный рейс появится в аэропорту Барнаула

Прямое авиасообщение с турецкой Антальей чартерным рейсом из Барнаула запланировано с 1 апреля. Об этом сообщают в алтайском Минтрансе.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2021 года возобновятся перелёты за границу из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Перед этим губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил запрос вице-премьеру Татьяне Голиковой о возобновлении международного авиасообщения в барнаульском аэропорту. Это связано с проведением в городе второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Регион планирует принимать иностранных гостей, поэтому международные прямые рейсы попросту необходимы.

Напомним, что соревнования пройдут с 20 по 23 мая в Барнауле. Ожидается, что во время состязаний столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.