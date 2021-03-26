Песков рассказал о костюме, в котором Путин отдыхал в тувинской тайге

Охотничий костюм, в котором президент России Владимир Путин отдыхал на минувших выходных в Туве, отечественного производства и изготовлен из овчины, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля не смог уточнить, где именно была приобретена эта одежда: "Я, к сожалению, не смогу вам ничего рассказать про дубленку, я не знаю, где она была приобретена", — сказал он.

На замечание о том, что после публикации кадров с отдыха Путина, возник ажиотажный спрос на подобные комплекты, Песков отметил, что относится к этому "позитивно", поскольку пример президента "способствует популяризации отечественных марок".

"Но что это за марка — я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента", -— уточнил пресс-секретарь.

Напомним, минувший уик-энд президент провёл в сибирской тайге в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. 18 снимков с отдыха опубликовали на сайте Кремля. По словам Дмитрия Пескова, Путин гостил в Туве.