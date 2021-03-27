Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира

На 110-м чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал. Медали получили 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова.
"Из пяти заявленных четверных прыжка Трусовой более-менее удались три – флип, за который судьи поставили фигуристке "неясное ребро", тулуп в каскаде с тройным сальховом и ещё один сольный тулуп. Риск оправдался, и в результате Трусова действительно попала в первую тройку, причём лидером, и оставалась им до самого конца соревнований, пока в борьбу не включились Туктамышева и Щербакова", – сообщает ТАСС.
Этот чемпионат мира войдёт в историю, как первый, с подобным результатом российских спортсменов.
Комментарии
Надо отметить, что соперницам россиянок вообще ничего не удалось. Лёд в Швеции какой-то нерукопожатный.
Да не нужно это отмечать - все были в сложных условиях, а победили наши! С победой, девушки!!!
а черномазые амерские обезъяны оспаривать и в допинге не будут обвинять?
Судя по флагу и гимну - не россиянки
" А черномазые амерские обезьяны"
Зачем Вы здесь? Вам надо к соловьёву, там таких ждут.
Рад за наших девчёнок, большие молодцы!!!
27.03.2021 12:31
Filin
Ну выступи за них, россиянин.
27.03.2021 12:06
- гость -
Ты где черных увидел, экстремист?!
27.03.2021 12:31
Filin
Судя по написанному это ты не россиянин!