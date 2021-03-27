Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира

На 110-м чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал. Медали получили 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова.

"Из пяти заявленных четверных прыжка Трусовой более-менее удались три – флип, за который судьи поставили фигуристке "неясное ребро", тулуп в каскаде с тройным сальховом и ещё один сольный тулуп. Риск оправдался, и в результате Трусова действительно попала в первую тройку, причём лидером, и оставалась им до самого конца соревнований, пока в борьбу не включились Туктамышева и Щербакова", – сообщает ТАСС.

Этот чемпионат мира войдёт в историю, как первый, с подобным результатом российских спортсменов.