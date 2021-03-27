Девять человек спасли на пожаре в Рубцовске

Спасатели вывели девять человек из задымлённого дома на улице Красной, 95, в Рубцовске. Пожар произошёл в одной из квартир ранним утром в субботу, 27 марта.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в 05:47. На место выехали два боевых расчёта из 33-й и 32-й пожарно-спасательных частей. К приезду бойцов из окон квартиры на первом этаже валил густой дым, в подъезде наблюдалось плотное задымление.

Сотрудники газодымозащитной службы быстро вывели из здания девять жильцов дома, в том числе троих детей. На ликвидацию горения ушло несколько минут, всего в пожаре задействовали 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.