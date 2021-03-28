Две иномарки получили повреждения при сходе снега и льда в Барнауле

Фото: vk.com/incident22, vk.com/barneos22

28 марта в Барнауле снег и лёд сошли с крыш на два автомобиля, припаркованных в разных точках краевой столицы. Об инцидентах рассказали очевидцы в социальной сети "ВКонтакте".

Один из случаев произошел на улице Союза Республик. У легкового автомобиля Ford повреждены лобовое стекло и крыша. Снимки разместили в паблике Barnaul 22.

Другое происшествие зафиксировали на улице Шукшина рядом со зданием № 6. Основной удар "лавины" пришёлся на капот и лобовое стекло внедорожника. Фото с места происшествия опубликовали в группе "Инцидент Барнаул".