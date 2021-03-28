Хоккеисты "Динамо-Алтай" победили "Красноярских Рысей" в овертайме

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" на своей площадке в овертайме вырвали победу у "Красноярских Рысей" и сократили отставание в полуфинале Кубка Федерации до минимума.

Пятая игра серии до четырёх побед состоялась 28 марта на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Победную шайбу на 7-й минуте дополнительного времени забил Кирилл Брагин. В основное время игры в составе алтайской команды отличились Дмитрий Поляков, Денис Лудцев и Кирилл Зиновьев.

Таким образом, теперь "Динамо-Алтай" уступает в серии до четырёх побед – 2:3. Шестая игра состоится 31 марта в Красноярске.