Барнаулец смог разговаривать после падения с 16-го этажа

В Барнауле молодой человек упал с 16-го этажа дома № 305, расположенного на Павловском тракте, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Я оказывал ему помощь. Он сказал, что упал с 16-го этажа, – рассказал местный житель. – Его забрала скорая, дальше не знаю, что с ним произошло".

В комментариях сразу несколько пользователей уточнили, что пострадавший скончался в больнице. Ему было 20 лет, утверждает сообщившая о смерти горожанка.