Александр Гинцбург предрёк массовое заражение животных коронавирусом

Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предрёк массовое заражение COVID-19 среди домашних и сельскохозяйственных животных на следующем этапе пандемии коронавируса. Так он ответил на вопрос журналиста, который спросил, даст ли ещё "прикурить" SARS-CoV-2.

По его словам, в течение года человечество защитят с помощью хороших вакцин, однако к этому моменту будут заражены домашние животные.

"А избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет ещё эволюционировать", – цитирует Гинцбурга газета "Известия".

Специалист призвал людей свыкнуться с мыслью, что коронавирус ещё долгое время будет "оставаться с нами".