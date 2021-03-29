Назван возраст самых востребованных работников в России

Самые востребованные работники в России – представители поколений X и Y. Об этом рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

Представители этих поколений (люди старше 30 и 40 лет) отличаются способностью брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения. Именно по этой причине работодатели отдают им предпочтение при поиске работников.

Сотрудники младше 25 лет (поколение Z) к принятию решений не склонны, считает рекрутер. Поэтому работодатели реже берут их на работу, а не только из-за отсутствия опыта.

"Поколения X и Y – это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z – это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность", – заявила Долякова в беседе с радио Sputnik.