Назван возраст самых востребованных работников в России

Самые востребованные работники в России – представители поколений X и Y. Об этом рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.
Представители этих поколений (люди старше 30 и 40 лет) отличаются способностью брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения. Именно по этой причине работодатели отдают им предпочтение при поиске работников.
Сотрудники младше 25 лет (поколение Z) к принятию решений не склонны, считает рекрутер. Поэтому работодатели реже берут их на работу, а не только из-за отсутствия опыта.
"Поколения X и Y – это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z – это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность", – заявила Долякова в беседе с радио Sputnik.
Комментарии
А у меня ощущение, что сейчас ценится способность выполнять принятые решения...
ха-ха
бред
А в 50 можно уже ползти в сторону Михайловки, потому что ты уже старый и нафиг никому не нужен?
Тут самое главное - чтобы было понимание когда брать ответственность? а когда лучше не брать и сидеть тихо.
девки молодые, после трудоустройства, сразу рожать начинают, оттого и не берут их
Это дискриминация по возрасту при оценке кандидата, интересно, что тогда эта дама скажет про поколение бэби бумеров ? Про возраст 50+? Прикольно, если Поколение Z , которое она назвала " инфантильным", ща загуглит законы и совершенно не инфантильно подаст в суд на дискриминационные высказывания по возрасту, озвученные в СМИ при оценке большой группы кандидатов при приеме на работу.
Она не понимает, что поколению Z надо дать работу, чтоб не сидели на родительской шее? Родители не вечные. Если у детей не будет работы у страны не будет ни еды, ни воды, ни денег, ни пенсии, ни будущего!
Взять ответственность - типа старый пиджак для отсидки? В возрасте абсолютно не нужна большая ответственность, раз ее не было в более ранние годы.