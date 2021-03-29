Контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал Суэцкий канал, сдвинули с места. Для того чтобы снять 400-метровое судно с мели, потребовалось вырыть 27 тысяч кубометров песка. Как пишет Bloomberg, пока неясно, как скоро канал откроют для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов. Напомним, контейнеровоз грузоподъёмностью 224 тысячи тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель 23 марта, перегородив движение по каналу. Ущерб от затора оценивают примерно в 400 миллионов долларов в час.

Если отвлечься от серьёзности темы, то главным героем ЧП и посвященных ему мемов стал очень маленький (по сравнению с контейнеровозом) экскаватор, делающий подкоп. На самом деле команда спасения была гораздо мощнее, но фото быстро разошлось по Сети.

Случайно?

Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу! pic.twitter.com/eMGY049Onk — Савицкий Андрей Юрич ❤️💙⚽️ (@uprav_dom) March 28, 2021

- Мам, я хочу на Суэцкий канал!

- У нас уже есть Суэцкий канал дома.

Суэцкий канал дома: pic.twitter.com/qYxCZ5qae4 — Артём Дерягин (@DerArto) March 27, 2021

Судя по этой карте, сейчас из Индии в Испанию можно пройти пешком, просто переступая с корабля на корабль. pic.twitter.com/oBondNc4KN — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) March 26, 2021