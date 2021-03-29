Контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал Суэцкий канал, сдвинули с места. Для того чтобы снять 400-метровое судно с мели, потребовалось вырыть 27 тысяч кубометров песка. Как пишет Bloomberg, пока неясно, как скоро канал откроют для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов. Напомним, контейнеровоз грузоподъёмностью 224 тысячи тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель 23 марта, перегородив движение по каналу. Ущерб от затора оценивают примерно в 400 миллионов долларов в час.
Если отвлечься от серьёзности темы, то главным героем ЧП и посвященных ему мемов стал очень маленький (по сравнению с контейнеровозом) экскаватор, делающий подкоп. На самом деле команда спасения была гораздо мощнее, но фото быстро разошлось по Сети.
March 24, 2021
Бурлаки на Суэцком канале. #СуэцкийКанал #EverGiven #Бурлаки pic.twitter.com/NCGrSGSstL— _troll_anonymous_ (@_troll_account) March 27, 2021
Случайно?— Савицкий Андрей Юрич ❤️💙⚽️ (@uprav_dom) March 28, 2021
Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу! pic.twitter.com/eMGY049Onk
- Мам, я хочу на Суэцкий канал!— Артём Дерягин (@DerArto) March 27, 2021
- У нас уже есть Суэцкий канал дома.
Суэцкий канал дома: pic.twitter.com/qYxCZ5qae4
March 25, 2021
Челендж: Я/Мы — Суэцкий канал pic.twitter.com/uhSirEdNlp— ARMEN (@AGNATHEO) March 28, 2021
Судя по этой карте, сейчас из Индии в Испанию можно пройти пешком, просто переступая с корабля на корабль. pic.twitter.com/oBondNc4KN— Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) March 26, 2021
Маленький экскаватор в одиночку вторые сутки откапывает гигантский контейнеровоз #EverGiven pic.twitter.com/8fLK9q4f2t— Alisa Lavrovskaya ✈️ (@AlisaLavrovskay) March 25, 2021
Комментарии
Контейнеровоз Ever Given
Может все таки EverGreen ?
Европа, говорят, переходит на воду. С кофеём и чаем начинается ахтунг.
Туповатые мемы и не смешные.
Самый крутой мем с бутылкой не напечатали.
29.03.2021 16:40
- гость -
Контейнеровоз Ever Given
Может все таки EverGreen ?
Компании "Ever Given" принадлежит контейнеровоз "EverGreen".
Но в новостях, как обычно, каша.
Компании "Ever Given" принадлежит контейнеровоз "EverGreen".
Наоборот,компании "EverGreen,принадлежит контейнеровоз "Ever Given
А есть ещё куча мемов с дамами весьма пышных и округлых форм. Там ну очень смешно.