СМИ: экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов может стать сенатором от Алтайского края

Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ Владимир Шаманов может занять место сенатора Совфеда от Алтайского края. Шаманов не стал участвовать в праймериз "Единой России" в Ульяновской области, следовательно, он не собирается продолжать работу в Госдуме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в партии, Шаманов может занять место алтайского сенатора Сергея Белоусова, который покинет верхнюю палату.

Напомним, что Шаманов родился 15 февраля 1957 года в Барнауле. Участвовал в обеих чеченских кампаниях, а в 1999 году получил звание Героя Российской Федерации за боевые действия в Дагестане в августе – сентябре того же года.

Позже занял должность губернатора Ульяновской области, а в ноябре 2004 года его назначили помощником председателя правительства РФ. В марте 2006 возглавил Российскую ассоциацию героев.

После вновь вернулся на военную службу, приняв участие в военной кампании в Грузии, а с 2009 по 2016 год командовал Воздушно-десантными войсками. От должности его освободили в связи с избранием депутатом Госдумы.