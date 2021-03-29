СМИ: экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов может стать сенатором от Алтайского края

Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий Воздушно-десантными войсками ВС РФ Владимир Шаманов может занять место сенатора Совфеда от Алтайского края. Шаманов не стал участвовать в праймериз "Единой России" в Ульяновской области, следовательно, он не собирается продолжать работу в Госдуме.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в партии, Шаманов может занять место алтайского сенатора Сергея Белоусова, который покинет верхнюю палату.
Напомним, что Шаманов родился 15 февраля 1957 года в Барнауле. Участвовал в обеих чеченских кампаниях, а в 1999 году получил звание Героя Российской Федерации за боевые действия в Дагестане в августе – сентябре того же года.
Позже занял должность губернатора Ульяновской области, а в ноябре 2004 года его назначили помощником председателя правительства РФ. В марте 2006 возглавил Российскую ассоциацию героев.
После вновь вернулся на военную службу, приняв участие в военной кампании в Грузии, а с 2009 по 2016 год командовал Воздушно-десантными войсками. От должности его освободили в связи с избранием депутатом Госдумы.
Комментарии
А нужны ли жителям края такие сенаторы - кнопкодавы?!
Может хоть порядок наведет, а то компании граждан банкротов тут трамваи в город привезти обязалась. Одни бюджетные присоски и все незаконные!
Не знал, что Шаманов из Барнаула. Мужик серьезный
Этот глава комитета Госдумы по обороне много лет в госдуме гнобит военных пенсионеров. От него отвернулись все десантники
Может этот настоящий генерал, а то Новиков со своим цирком приелся
Будет боевой генерал с Томенкой, бессарабовым, прокопьевым 2 августа вспоминать, кто от куда призывались
Вы не знали что чувак из Барнаула? да ладно.
Он походу с 1999 года забыл что есть такой город Барнаул
не так много у Барнаула известных людей, Шаманов - один из них. если актеров не считать, так может быть вообще единственный
29.03.2021 17:39
гiсть
Плохо ты серфишь в интернете.
Назовите хоть один закон - который инициировал этот генерал ???? Он -исполнитель воли , марионетка . Привык приказы исполнять .