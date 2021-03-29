В Барнауле жители новостроек снова жалуются на дорогу, которая тает вместе со снегом

Жители дома по адресу проезд Северный Власихинский, 86, в сообществе Barnaul22 рассказали о проблемах с проездом к своему жилью. Дорога здесь тает вместе со снегом.

На опубликованной фотографии видно, что иномарка попала в один из провалов и "легла на пузо".

Ранее мэрия Барнаула ответила на жалобы барнаульцев в соцсетях. Горожане выразили негодование по поводу состояния Северного Власихинского проезда, который больше напоминает болото. Там застревают машины, а некоторые автомобилисты остаются без бамперов. По словам жильцов расположенного рядом ЖК "Адмирал", вскоре к ним будет отказываться приезжать скорая помощь.