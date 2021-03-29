В Барнауле жители новостроек снова жалуются на дорогу, которая тает вместе со снегом

Жители дома по адресу проезд Северный Власихинский, 86, в сообществе Barnaul22 рассказали о проблемах с проездом к своему жилью. Дорога здесь тает вместе со снегом.
На опубликованной фотографии видно, что иномарка попала в один из провалов и "легла на пузо".
Ранее мэрия Барнаула ответила на жалобы барнаульцев в соцсетях. Горожане выразили негодование по поводу состояния Северного Власихинского проезда, который больше напоминает болото. Там застревают машины, а некоторые автомобилисты остаются без бамперов. По словам жильцов расположенного рядом ЖК "Адмирал", вскоре к ним будет отказываться приезжать скорая помощь.
Комментарии
Включите в муниципальное задание по уборке ул. Шевченко от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев, а также переулок Революционный от ул. Шевченко до ул. Молодежной, сделайте там наконец-то освещение и нормальную, безопасную дорогу
Уважаемый Губернатор, прогуляйтесь в вечернее время по пер. Ядринцева, от Партизанской до Папанинцев. Дорогу необходимо расширять, делать освещение, строить тротуары.
Не надо там дороги строить. Там люди сельские, ко всему привыкшие.
Пусть почаще Родину вспоминают, меся грязь.
Вопрос к застройщику и администрации города. Каким образом дома сдаются в эксплуатацию если вокруг них нет транспортной инфраструктуры? Т.е. покупайте квартиру и живите в дерьме еще года три?