Самый богатый человек Чехии погиб в авиакатастрофе

Владелец международной финансово-инвестиционной группы PPF, мультимиллиардер Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолёта Eurocopter AS50 на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.

"Господин Келлнер погиб в катастрофе вертолёта на Аляске. Похороны пройдут в узком семейном кругу", – рассказала журналистам пресс-секретарь компании.

Петр Келлнер с 2019 года владел 98,93% компании PPF. По информации журнала Forbes, его состояние оценивалось в 15,5 млрд долларов. Келлнер попадал в список самых богатых людей планеты в течение последних 15 лет.

Причины крушения вертолёта пока не установлены. Сообщается о гибели как минимум пяти человек.