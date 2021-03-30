Снег и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 30 марта

Умеренные осадки и ветер с сильными порывами ожидаются в Алтайском крае 30 марта. По прогнозам синоптиков, порывы будут достигать 15-20 м/c.

Как сообщают в региональном Гидрометцентре, дневная температура составит от -3 до +2 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололёдные явления, метели, местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Временами небольшие осадки в виде снега, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.