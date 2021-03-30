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Новости

Трамваи, подаренные Собяниным, доставят из Москвы в Барнаул за 2,9 млн рублей

, ИА "Амител"
Власти разыграли тендер на доставку 10 вагонов
Фото: transphoto.org

Фото: transphoto.org

Десять вагонов "списанных" трамваев, которые Алтайскому краю подарил мэр Москвы Сергей Собянин, привезут из столицы страны в Барнаул за 2,9 миллиона рублей. Тендер на доставку трамваев выиграл барнаульский предприниматель Максим Серебренников. Он согласился взять за это 2,9 млн рублей вместо стартовых 4,04 миллиона. Как следует из данных на сайте госзакупок, всего на торги подали 12 заявок.

Ранее стало известно, что Алтайский край в мае 2021 года бесплатно получит 10 трамваев из Москвы. В сентябре 2020-го губернатор региона Виктор Томенко обратился с такой просьбой к мэру города Сергею Собянину. ГУП "Мосгортранс" готов передать Алтайскому краю модернизированные трамваи Tatra Т3, которые планируется распределить между Барнаулом и Бийском.

За последние годы в столице страны полностью обновили подвижной состав общественного транспорта. Все трамваи старше 10 лет были списаны и распределены в другие города России, где нет возможности тратить десятки, а то и сотни миллиардов на покупку автобусов и трамваев. Алтайский край стал одним из многих регионов, куда при Сергее Собянине направили списанные трамваи. Общественный транспорт Барнаула и Бийска находится в последние годы в ужасном состоянии. Так, изношенность трамваев в краевой столице составляет около 98%.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

30.03.2021 12:16
гость

Интересно как имея в штате только директора он все это осуществит? ООО полубанкротное в торги пустили??? Вот так у нас рисовальщиков и неплательщиков НДС поддерживают гос деятели!

30.03.2021 12:43
Кока-кольщик

Интересно как имея в штате только директора он все это осуществит? ООО полубанкротное в торги пустили??? Вот так у нас рисовальщиков и неплательщиков НДС поддерживают гос деятели!

Наймет третье лицо-конечного исполнителя, ну вы как первый день родились)

30.03.2021 12:50
АБОРИГЕН

Что значит подарил? Личное от сердца оторвал?

30.03.2021 12:56
- гость -

Ну нам тут Карлин тоже дарил один трамвай. Так на нем и написали Подарок губернатора жителям. Я стесняюсь спросить использованные прокладки когда нам вышлют? или подарят

30.03.2021 13:17
- гость -

Гуманитарную помощь прислал бедным Барнаульцам. Вот и ответ как бороться с отсутсвием тазов у всех граждан - списанными БУ трамваями.

30.03.2021 13:22
- гость -

Барин подарил Барнаулу трамваи.... А шубу с барского плеча? Какое-то средневековье - постоянно пишут о каких-то небожителях, которые по велению сердца одаривают нас разными ништяками, причём как будто бы своими...

30.03.2021 13:23
гость

похоже на пиар-акцию очередного единороса. он что, со своего кармана подарил? тьфу...нв всем пытаются пиариться, даже на б/у трамваях

30.03.2021 13:25
- гость -

Так, изношенность трамваев в краевой столице составляет около 98%.
-
При такой изношенности вместо трамваев дырки одни должны ездить.

30.03.2021 13:40
- гость -

Мож своим ходом пусть едуть? 2,9 млн жалко!

30.03.2021 13:42
- гость -

Бесплатно дают, еще возмущаются. Что за народец здесь?

30.03.2021 13:47
- гость -

30.03.2021 13:42
- гость -
Сходи сегодня раб божий в церковь и поставь свечку за блага которые на тебя упали, пардон, как выше сказали за здравие барина.

30.03.2021 14:08
- гость -

30.03.2021 13:47
- гость -

Так я ж адепт Церкви ЛММ, а там ни свечей, ни жертвоприношений.... Только вербально славить могу благодетеля.

30.03.2021 14:17
Виктор

Прочитал "Как рассказали в пресс-службе правительства Кузбасса, всего в 2020 году Новокузнецк получит девять новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Стоимость нового транспорта составляет 378 млн рублей. Деньги поступили из муниципального и областного бюджетов" и белой завистью завидую новокузнечанам...

30.03.2021 14:39
Гость

А тут господин. бывший Губернатор Карлин из бюджета нищего края взял средства и купил трамвай ! И написали на нём что это подарок от него лично! Ни совести ни чести у него ,а когда это стало известно надпись тихо стёрли. с трамвая !

30.03.2021 14:47
- гость -

Это пипец за 3 ляма, не дорого? или 2 кому то в карман.

30.03.2021 14:50
Гость

30.03.2021 14:17
Виктор
Завидуете,что в АК не можете украсть как в Кемерово? Вагон по 42 миллиона не дорого?

30.03.2021 15:07
Гость

30.03.2021 14:47
- гость -
Сможете привезти 10 вагонов за 300 тысяч? Ну если только "одеть" его колёса в резину,сцепить и катить. Ещё вариант-прицепить к поезду Москва-Барнаул (колея подой дёт?) и вперёд!

30.03.2021 15:39
- гость -

Невозможно дарить то, что тебе не принадлежит. Только зп подобные эпитеты нужно анигилировать.

30.03.2021 15:48
- гость -

Не забудьте списать стоимость трамваей из зп собачкина. Раз уж он такой великодушный.

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