Трамваи, подаренные Собяниным, доставят из Москвы в Барнаул за 2,9 млн рублей

Десять вагонов "списанных" трамваев, которые Алтайскому краю подарил мэр Москвы Сергей Собянин, привезут из столицы страны в Барнаул за 2,9 миллиона рублей. Тендер на доставку трамваев выиграл барнаульский предприниматель Максим Серебренников. Он согласился взять за это 2,9 млн рублей вместо стартовых 4,04 миллиона. Как следует из данных на сайте госзакупок, всего на торги подали 12 заявок.
Ранее стало известно, что Алтайский край в мае 2021 года бесплатно получит 10 трамваев из Москвы. В сентябре 2020-го губернатор региона Виктор Томенко обратился с такой просьбой к мэру города Сергею Собянину. ГУП "Мосгортранс" готов передать Алтайскому краю модернизированные трамваи Tatra Т3, которые планируется распределить между Барнаулом и Бийском.
За последние годы в столице страны полностью обновили подвижной состав общественного транспорта. Все трамваи старше 10 лет были списаны и распределены в другие города России, где нет возможности тратить десятки, а то и сотни миллиардов на покупку автобусов и трамваев. Алтайский край стал одним из многих регионов, куда при Сергее Собянине направили списанные трамваи. Общественный транспорт Барнаула и Бийска находится в последние годы в ужасном состоянии. Так, изношенность трамваев в краевой столице составляет около 98%.
Комментарии
Интересно как имея в штате только директора он все это осуществит? ООО полубанкротное в торги пустили??? Вот так у нас рисовальщиков и неплательщиков НДС поддерживают гос деятели!
Интересно как имея в штате только директора он все это осуществит? ООО полубанкротное в торги пустили??? Вот так у нас рисовальщиков и неплательщиков НДС поддерживают гос деятели!
Наймет третье лицо-конечного исполнителя, ну вы как первый день родились)
Что значит подарил? Личное от сердца оторвал?
Ну нам тут Карлин тоже дарил один трамвай. Так на нем и написали Подарок губернатора жителям. Я стесняюсь спросить использованные прокладки когда нам вышлют? или подарят
Гуманитарную помощь прислал бедным Барнаульцам. Вот и ответ как бороться с отсутсвием тазов у всех граждан - списанными БУ трамваями.
Барин подарил Барнаулу трамваи.... А шубу с барского плеча? Какое-то средневековье - постоянно пишут о каких-то небожителях, которые по велению сердца одаривают нас разными ништяками, причём как будто бы своими...
похоже на пиар-акцию очередного единороса. он что, со своего кармана подарил? тьфу...нв всем пытаются пиариться, даже на б/у трамваях
Так, изношенность трамваев в краевой столице составляет около 98%.
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При такой изношенности вместо трамваев дырки одни должны ездить.
Мож своим ходом пусть едуть? 2,9 млн жалко!
Бесплатно дают, еще возмущаются. Что за народец здесь?
30.03.2021 13:42
- гость -
Сходи сегодня раб божий в церковь и поставь свечку за блага которые на тебя упали, пардон, как выше сказали за здравие барина.
30.03.2021 13:47
- гость -
Так я ж адепт Церкви ЛММ, а там ни свечей, ни жертвоприношений.... Только вербально славить могу благодетеля.
Прочитал "Как рассказали в пресс-службе правительства Кузбасса, всего в 2020 году Новокузнецк получит девять новых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Стоимость нового транспорта составляет 378 млн рублей. Деньги поступили из муниципального и областного бюджетов" и белой завистью завидую новокузнечанам...
А тут господин. бывший Губернатор Карлин из бюджета нищего края взял средства и купил трамвай ! И написали на нём что это подарок от него лично! Ни совести ни чести у него ,а когда это стало известно надпись тихо стёрли. с трамвая !
Это пипец за 3 ляма, не дорого? или 2 кому то в карман.
30.03.2021 14:17
Виктор
Завидуете,что в АК не можете украсть как в Кемерово? Вагон по 42 миллиона не дорого?
30.03.2021 14:47
- гость -
Сможете привезти 10 вагонов за 300 тысяч? Ну если только "одеть" его колёса в резину,сцепить и катить. Ещё вариант-прицепить к поезду Москва-Барнаул (колея подой дёт?) и вперёд!
Невозможно дарить то, что тебе не принадлежит. Только зп подобные эпитеты нужно анигилировать.
Не забудьте списать стоимость трамваей из зп собачкина. Раз уж он такой великодушный.