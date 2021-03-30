Трамваи, подаренные Собяниным, доставят из Москвы в Барнаул за 2,9 млн рублей

Десять вагонов "списанных" трамваев, которые Алтайскому краю подарил мэр Москвы Сергей Собянин, привезут из столицы страны в Барнаул за 2,9 миллиона рублей. Тендер на доставку трамваев выиграл барнаульский предприниматель Максим Серебренников. Он согласился взять за это 2,9 млн рублей вместо стартовых 4,04 миллиона. Как следует из данных на сайте госзакупок, всего на торги подали 12 заявок.

Ранее стало известно, что Алтайский край в мае 2021 года бесплатно получит 10 трамваев из Москвы. В сентябре 2020-го губернатор региона Виктор Томенко обратился с такой просьбой к мэру города Сергею Собянину. ГУП "Мосгортранс" готов передать Алтайскому краю модернизированные трамваи Tatra Т3, которые планируется распределить между Барнаулом и Бийском.

За последние годы в столице страны полностью обновили подвижной состав общественного транспорта. Все трамваи старше 10 лет были списаны и распределены в другие города России, где нет возможности тратить десятки, а то и сотни миллиардов на покупку автобусов и трамваев. Алтайский край стал одним из многих регионов, куда при Сергее Собянине направили списанные трамваи. Общественный транспорт Барнаула и Бийска находится в последние годы в ужасном состоянии. Так, изношенность трамваев в краевой столице составляет около 98%.