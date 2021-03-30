Ледоход на Оби в 2021 году ожидают ориентировочно с 10 по 15 апреля, сообщают "Вести Алтай".

В Барнаульском водоканале уточнили, что в период ледохода повышается уровень загрязнения воды, в связи с чем предприятие ужесточит контроль её качества.

Жителей краевой столицы предупредили, что вода из-под крана может поменять вкус и цвет. Это связывают с обеззараживанием с помощью хлорсодержащих реагентов.

Генеральный директор компании Андрей Полюго подчеркнул, что на сегодняшний день это самый эффективный способ очистки.